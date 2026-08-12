Аномальные морозы или плюсовая температура — какими будут зимы в Украине

Читайте в материале:
- Какой станет украинская зима из-за изменения климата
- Почему морозы и снег будут случаться реже
- Какие погодные аномалии ждут Украину
Глобальное изменение климата уже существенно изменило сценарий украинской зимы. Сильные морозы случаются все реже, снежный покров исчезает за считанные дни, а новогодние праздники все чаще проходят при плюсовой температуре. Ученые прогнозируют: холодное время года не исчезнет полностью, однако станет теплее, изменчивее и будет сопровождаться резкими перепадами температур. Главред расскажет об этом подробнее.
Основной причиной потепления специалисты называют рост концентрации парниковых газов в атмосфере. К этому приводят сжигание угля, нефти и газа, промышленные выбросы, транспорт, вырубка лесов и современное сельское хозяйство.
Как изменился климат: оттепели, снегопады и гололед
Метеорологические наблюдения подтверждают заметный рост средней зимней температуры, особенно в центральных, южных и западных регионах Украины.
Климатологи выделяют несколько ключевых тенденций для будущих зим:
- Резкие перепады температур: периоды суровых морозов сократятся, но станут более контрастными. Показатели термометров могут стремительно падать от +8 °C до –15 °C и столь же быстро возвращаться к оттепели.
- Непредсказуемые осадки: снег может выпадать в большом количестве, однако из-за частых переходов температуры через нуль он будет быстро таять.
- Увеличение количества аномальных явлений: участится ледяной дождь, налипание мокрого снега и сильное гололедица, что создает риск ДТП на дорогах и повреждения линий электропередач.
Видео о том, почему происходят изменения климата, можно посмотреть здесь:
Последствия для природы и повседневной жизни
Изменение температурного режима уже нарушает природные ритмы: растения зацветают раньше, периоды зимнего покоя деревьев сокращаются, а количество вредителей, успешно переживающих зимний сезон, постоянно растет. Кроме того, меняются пути миграции птиц и продолжительность ледостава на водоемах.
Для населения такие изменения несут как преимущества, так и серьезные вызовы:
- Плюсы: сокращение расходов на отопление и снижение риска переохлаждения.
- Минусы: угроза зимних паводков, распространение сезонных инфекций, опасные дороги из-за гололеда и повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему людей из-за атмосферных колебаний.
Полностью остановить глобальные климатические процессы уже невозможно, однако ученые подчеркивают важность адаптации. Переход на возобновляемую энергетику, лесопосадки и повышение энергоэффективности помогут замедлить эти изменения и минимизировать их последствия для инфраструктуры.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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