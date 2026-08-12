Обвислая "Баба Галя": муж-путинист Королевой стал дряхлым стариком

Кратко:
- Как сейчас выглядит путинист Тарзан
- Как его назвали в комментариях
Муж-стрингоносец некогда украинской певицы Наташи Королевой Тарзан, который поддерживает военное вторжение террористической России в мирную Украину, стал похож на облезлую старую бабку.
Об этом написали сами российские пропагандисты.
Причиной справедливой критики в адрес оккупанта стало его последнее фото, где он действительно выглядит обрюзглым стариком, с обвисшей грудью.
Добрые россияне стали писать путинисту правду. "На бабу Галю похож"; "Тарзан уже не тот"; "Не все похожи на бабушек"; "Ля ты дед"; "Мне Тарзан стал Леонтьева напоминать, один пластический хирург, видимо"; "Блин, думала, это маска, которая состаривает лицо", - высказались интернет-пользователи.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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