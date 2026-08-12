Обвислая "Баба Галя": муж-путинист Королевой стал дряхлым стариком

Путиниста Тарзана обсмеяли в сети его сограждане.

https://glavred.info/starnews/obvislaya-baba-galya-muzh-putinist-korolevoy-stal-dryahlym-starikom-10787795.html Ссылка скопирована

Тарзан больше не стриптизер, а пенсионерка/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star

Кратко:

Как сейчас выглядит путинист Тарзан

Как его назвали в комментариях

Муж-стрингоносец некогда украинской певицы Наташи Королевой Тарзан, который поддерживает военное вторжение террористической России в мирную Украину, стал похож на облезлую старую бабку.

Об этом написали сами российские пропагандисты.

видео дня

Причиной справедливой критики в адрес оккупанта стало его последнее фото, где он действительно выглядит обрюзглым стариком, с обвисшей грудью.

Путинист-стриптизер уже не тот / Фото ЭП

Добрые россияне стали писать путинисту правду. "На бабу Галю похож"; "Тарзан уже не тот"; "Не все похожи на бабушек"; "Ля ты дед"; "Мне Тарзан стал Леонтьева напоминать, один пластический хирург, видимо"; "Блин, думала, это маска, которая состаривает лицо", - высказались интернет-пользователи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что голливудская актриса Джессика Альба, которая недавно завершила бракоразводный процесс с Кэшем Уорреном, поделилась серией летних снимков, продемонстрировав отличную форму в откровенном бикини.

Ранее также бразильская топ-модель Алессандра Амброзио объявила о помолвке. На опубликованных в Instagram кадрах она стоит среди больших прибрежных валунов, а мужчина держит её на руках.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред