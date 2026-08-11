Сода против уксуса: какое средство лучше подходит для домашней уборки

Пищевая сода и уксус могут значительно упростить уборку дома, если применять их правильно. Для разных загрязнений подходят разные средства.

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Уксус и пищевая сода считаются одними из самых популярных домашних средств для уборки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Когда для уборки лучше использовать уксус, а когда пищевую соду

Что произойдет, если смешать два популярных средства для уборки

Какое простое правило поможет выбрать средство для налета, жира и запахов

Уксус и пищевая сода считаются одними из самых популярных домашних средств для уборки. Они доступны, стоят недорого и способны справиться с разными загрязнениями. Однако использовать их одинаково не стоит: каждое средство имеет собственные свойства и подходит для определенных задач.

Профессиональный специалист по уборке и организации пространства Доминик Далтон объяснила, что уксус отличается кислотными свойствами, тогда как пищевая сода действует как мягкий абразив. Поэтому выбор средства зависит прежде всего от того, что именно необходимо очистить. Об этом пишет Martha Stewart.

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Где лучше использовать уксус

Главное преимущество уксуса заключается в его кислотности. Благодаря этому он способен растворять некоторые минеральные отложения и налет, которые постепенно появляются на поверхностях.

Особенно хорошо уксус подходит для борьбы со следами жесткой воды. Белесый налет вокруг кранов, на раковинах и душевых лейках обычно появляется из-за содержащихся в воде минералов. Кислота помогает разрушить такие отложения, после чего удалить их становится проще.

Главное преимущество уксуса заключается в его кислотности / Фото: скриншот с Youtube

Еще одна область применения - мыльный налет в ванной комнате. Он может постепенно покрывать душевые двери, плитку и сантехнику. Уксус помогает размягчить загрязнения и вернуть поверхностям блеск.

Средство также используют для очистки стекол и зеркал. Оно помогает убрать отпечатки пальцев, следы воды и другие загрязнения, оставляя поверхность без заметных разводов.

Для чего лучше подходит пищевая сода

Если требуется не растворить налет, а механически удалить загрязнение, более подходящим вариантом может оказаться пищевая сода.

Ее мягкие абразивные свойства позволяют справляться с присохшими остатками на раковинах, плитах и других устойчивых к подобной чистке поверхностях. При этом важно учитывать материал: соду не рекомендуется применять на мраморе и некоторых других поверхностях, которые легко повредить.

Сода способна нейтрализовать неприятные запахи / Фото: скриншот с Youtube

Полезной она может оказаться и при борьбе с жирными загрязнениями. Сода способна впитывать жир, а ее абразивная структура помогает удалить засохшие остатки пищи. Однако такое средство подходит не для всей посуды - в частности, осторожность необходима с алюминиевыми и чугунными изделиями.

Еще одно известное свойство соды - способность нейтрализовать неприятные запахи. В отличие от ароматизаторов, которые преимущественно маскируют запах, она может поглощать вызывающие его соединения.

По этой причине пищевую соду часто используют для освежения холодильников, мусорных ведер, обуви и других мест, где неприятный запах способен сохраняться долгое время.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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