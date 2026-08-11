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Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли цены

Инна Ковенько
11 августа 2026, 20:12
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Уничтожение крупных логистических центров вынудило ритейлеров в срочном порядке перестраивать систему поставок.
Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли цены
Хватит ли продуктов и что будет с ценами после ударов РФ по складам / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Будет ли дефицит продуктов в супермаркетах после ударов по складам
  • Когда в магазинах Киева восстановится привычный ассортимент
  • Порастут ли цены на
  • продукты из-за проблем с логистикой

Полупустые полки в некоторых супермаркетах Киева стали первым заметным для покупателей последствием ударов России по крупным логистическим центрам. Из-за уничтожения складов ритейлерам приходится перестраивать привычные маршруты поставок и искать альтернативные способы доставки товаров.

Хватит ли этого, чтобы избежать дефицита, как быстро магазины вернутся к привычному ассортименту и отразятся ли дополнительные логистические расходы на ценах - выяснял Главред.

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Почему после ударов возникла проблема с продуктами

Удары по распределительным центрам выбили с рынка значительную часть холодовой цепи поставок, и именно эта составляющая восстанавливается сложнее всего. Генеральный директор Бюро инвестиционных программ и основатель платформы GreenInves Александр Бондаренко в комментарии РБК-Украина отметил, что свободных холодильных мощностей в столичном регионе сейчас хватает лишь на 20–30% от утраченных.

Заменить разрушенные склады за счет других областей также непросто. По словам Бондаренко, перевозить охлажденную продукцию на расстояние 300–400 км экономически нецелесообразно. К тому же у самих супермаркетов нет достаточных складских площадей, чтобы одновременно принимать крупные партии товаров от сотен поставщиков.

"Проблема еще и в том, что сами магазины не располагают достаточными складскими площадями, чтобы одновременно принимать сотни паллет от разных поставщиков", - пояснил Бондаренко.

Строительство нового терминала площадью 2–3 тысячи кв. м может занять от полугода до года, поэтому в качестве альтернативы эксперт называет сеть небольших холодильных хабов, хотя это повысит логистические расходы на 10–15%.

  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред
  • Опустевшие магазины в Украине
    Опустевшие магазины в Украине фото: Главред

Возникнет ли дефицит продуктов в супермаркетах Киева

Несмотря на масштаб повреждений, отраслевые эксперты призывают не драматизировать ситуацию с наличием товаров. Руководитель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук подчеркнул, что современная логистика украинских сетей существенно отличается от той, которая существовала в 2022 году. За это время компании создали резервные маршруты, нашли альтернативных поставщиков и разработали собственные логистические решения.

"Безусловно, отдельные компании понесли колоссальные потери. Где-то могут возникнуть локальные перебои, задержки поставок или временно исчезнуть отдельные позиции. Но говорить о дефиците продуктов или товаров первой необходимости оснований нет", - говорит Андрей Жук.

В то же время перестройка системы поставок не может произойти без дополнительных затрат. Ритейлерам приходится арендовать новые помещения, перевозить товары по более длинным маршрутам, привлекать дополнительный транспорт, восстанавливать запасы, оборудование и ИТ-системы.

Жук добавил, что конечная стоимость продуктов будет зависеть не только от логистики, но и от курса валют, цен на топливо, зарплат и уровня конкуренции на рынке.

О персоне: Андрей Жук

Андрей Жук - председатель и соучредитель Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), эксперт в сфере розничной торговли и коммерческой недвижимости. Более 20 лет работает в сфере ритейла: ранее возглавлял департамент аренды группы "Амстор", был генеральным директором сети ювелирных супермаркетов "Укрзолото". В настоящее время занимается аналитикой рынка, представляет интересы украинского ритейла во взаимодействии с государством и регулярно комментирует тенденции развития отрасли в украинских СМИ.

Когда полки в магазинах снова заполнятся

Вопрос о сроках возвращения ассортимента на полки беспокоит покупателей больше всего. Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии УНИАН отметил, что для восстановления привычного объема поставок в магазины понадобится около недели, возможно, чуть больше.

"Я, например, не могу в "Сильпо" купить то, что обычно - яйца, овощи, фрукты. Но, во-первых, они есть в других сетях. Во-вторых, понадобится неделя, возможно, чуть больше, чтобы снова наладить систему. Максимум полторы недели - и, я думаю, ситуация наладится", - прогнозирует Ус.

Эксперт напоминает, что Киев уже переживал подобные условия в конце февраля 2022 года.

"Где-то две недели тогда была ситуация, когда также были пустые полки и некоторая паника. Но на третьей неделе ситуация уже нормализовалась. И это при том, что тогда россияне стояли под Киевом. Тогда мы тоже потеряли некоторые склады, но пути снабжения города были перекрыты. Сейчас ситуация иная", - объясняет Ус.

О персоне: Иван Ус

Иван Ус – украинский эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

Супермаркеты могут перейти на прямые поставки: изменятся ли цены

Один из вариантов, который может помочь сетям уменьшить зависимость от крупных распределительных центров, - прямые поставки от производителей в магазины.

Как отмечает международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире "Новости.LIVE", в таком случае часть товара не будет храниться на центральном складе, а будет доставляться непосредственно в торговую точку.

"На складах хранятся товары, которые поступили к нам из-за рубежа. Если сети работают с национальными производителями, то довольно часто этот товар на их склады может даже и не попадать. Его доставляют сразу в магазины", - уточнил Гарбарук.

Для ритейлеров такое решение может стать способом снизить риски повторной потери крупных запасов на одном объекте. Однако оно будет иметь и другой негативный эффект - цены на товары вырастут. Ведь прямые поставки требуют большего количества транспорта, более сложной координации и больших затрат на перевозку. Особенно это ощутимо на фоне подорожания топлива.

Подорожают ли продукты из-за проблем со складами

То, что ритейлерам придется тратить больше на логистику, еще не означает автоматического пропорционального роста цен в магазинах. Конечная стоимость продукта зависит от многих факторов - закупочной цены, стоимости топлива и электроэнергии, зарплат, курса валют и конкуренции между торговыми сетями.

Андрей Жук отмечает, что компаниям придется нести дополнительные расходы из-за разрушения инфраструктуры, но их влияние на конечную цену будет зависеть от того, как долго продлятся перебои и какими способами ритейлеры смогут компенсировать утраченные мощности.

Иван Ус также не считает, что нынешние перебои автоматически приведут к резкому подорожанию товаров. По его мнению, если поставки возобновятся в течение ближайшей недели-полутора, существенного влияния на цены может не быть.

Риск роста цен, по оценке эксперта, станет выше, если проблемы продлятся две недели или более. Тогда отдельные сети могут попытаться воспользоваться повышенным спросом, хотя и здесь они рискуют потерять покупателей из-за конкуренции.

"Если долго не смогут наладить работу - две недели и более - цены могут вырасти. Другие сети могут попытаться заработать на возросшем спросе. В противном случае повышать цены будет опасно - вы можете, наоборот, проиграть конкурентам и потерять свою долю на рынке", - объясняет Ус.

Поэтому в краткосрочной перспективе главный риск для покупателей - необщее исчезновение продуктов, а временное отсутствие отдельных позиций в конкретных магазинах. Если же альтернативная логистика станет постоянной, ее стоимость может постепенно отразиться на ценниках.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты до конца 2026 года

В то же время проблемы с разрушенными складами - далеко не единственный фактор, который будет влиять на цены на продукты. Осенью на продовольственный рынок будут дополнительно давить расходы производителей на корма и электроэнергию, стоимость топлива и сезонные изменения в логистике.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Новости.LIVE" прогнозирует дальнейший рост стоимости ряда продуктов. По его словам, хлеб стабильно дорожает примерно на 2% ежемесячно. Если эта тенденция сохранится, к концу года он может подорожать примерно на 10% по сравнению с августовской ценой.

Сейчас средняя стоимость пшеничного хлеба в супермаркетах составляет около 35–40 грн за буханку. Таким образом, к концу года цена может вырасти примерно до 40–44 грн.

Не исключено и подорожание мяса. По прогнозу Марчука, уже с сентября производители начнут закладывать в стоимость свинины, говядины и курятины увеличение расходов на корма и электроэнергию. В результате цены на эти категории могут вырасти до 10%.

Сыры, масло, молоко и сметана, по оценке эксперта, могут подорожать на 5–7%. Среди причин он называет рост логистических расходов: топливо дорожает, а после завершения местного сбора урожая расстояния доставки могут увеличиться.

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О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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