Что носить осенью 2026: 5 подсказок стилиста для трендового шопинга

Стилист Евгения Болгова назвала основные тренды, которые помогут обновить осенний гардероб.

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Тенденции осени 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ksu_tw; скрин из видео

Вы узнаете:

какие модные тренды осени 2026 стоит добавить в гардероб

как носить клетчатый принт, лакированную кожу и бомберы

какой модный цвет осени 2026 года станет лучшим акцентом в образе

Осенний гардероб 2026 года сочетает яркие акценты, непринуждённые силуэты и отсылки к прошлым десятилетиям. Среди актуальных вещей - классическая клетка в новом прочтении, одежда из лакированной кожи, объёмные бомберы и насыщенный синий цвет, сообщает Главред.

Клетчатый принт - главный тренд осени 2026 года

Стилист Евгения Болгова назвала пять трендов, на которые стоит обратить внимание во время осеннего шопинга. По её мнению, клетка остаётся одним из самых актуальных принтов сезона, однако осенью 2026 года она становится более заметной и смелой. Её можно использовать не только в классических пальто, но и в юбках, костюмах и полноценных образах.

видео дня

"Клетка снова на пике популярности, но теперь она ярче и смелее. Ее используют не только в пальто, но и в юбках, костюмах и даже тотал-луках. Также можно смело сочетать разные виды клетчатого принта в одном образе", - отмечает Евгения Болгова.

Клетка - тренды 2026 / фото: pinterest.com, shopwithmeblog

Заниженная талия возвращается в моду

Еще один тренд осени 2026 года - заниженная линия талии. Такой крой меняет привычные пропорции силуэта и делает образ более расслабленным.

"Силуэты становятся более непринужденными, а линия талии опускается ниже привычного уровня", - объясняет стилистка.

Для осеннего гардероба этот тренд можно использовать в различных вещах, если хочется отойти от классической посадки и придать образу современный настрой.

Тренч с заниженной талией / фото: instagram.com, kseniachivkina

Лакированная кожа - смелый осенний тренд

Лакированная кожа станет одним из самых заметных материалов нового сезона. Она может появиться в верхней одежде, жакетах и юбках и сразу придать образу характер.

"Лакированные плащи, жакеты, пальто и даже юбки будут придавать образу характер. Если хочется разнообразить осенний гардероб, это один из самых эффективных способов", - отмечает Евгения Болгова.

Такой материал может стать акцентом даже в довольно сдержанном образе, поэтому для осеннего шопинга достаточно выбрать одну выразительную вещь.

Лакированная кожа - тренд 2026 / фото: pinterest.com, korolyokptica

Бомберы в стиле 80-х

Осенью 2026 года актуальными остаются объемные бомберы с широкой линией плеч. Их преимущество - универсальность, ведь такая модель легко сочетается как с повседневным денимом, так и с более женственными вещами.

"Объемный крой, широкие плечи и легкий винтажный настрой делают его универсальным. Он одинаково хорошо смотрится как с джинсами, так и с женственными платьями", - рассказывает стилистка.

Сочетание бомбера с различными фактурами и стилями позволяет создавать образы без лишней сложности.

Бомбер на осень 2026 / фото: pinterest.com, fairryg1rrl

Синий цвет - главный акцент осеннего гардероба

Среди модных цветов осени 2026 особое внимание стоит обратить на синий. Он может стать основой как для верхней одежды, так и для трикотажа.

"Если покупать одну акцентную вещь, пусть она будет в этом цвете. От пальто до трикотажа этот цвет будет освежать ваш гардероб", - советует Евгения Болгова.

Поэтому тем, кто планирует приобрести только одну яркую вещь для обновления гардероба, стилистка предлагает обратить внимание именно на синюю палитру.

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Евгения Болгова Евгения Болгова - персональный стилист, которая помогает клиентам сформировать эффективный гардероб и подбирает образы, идеально соответствующие их ритму жизни. Эксперт проводит анализ гардероба, формирует индивидуальные капсульные коллекции и занимается обучением в сфере стиля.

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