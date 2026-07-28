Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно собрал сочетания цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, поделился крутыми трюками в одежде, которые помогут выглядеть стройнее.
Об этом знаменитость написал на своей странице в Instagram.
"В этой карусели разберем с вами стилистические приемы, которые помогают визуально вытянуть силуэт, сделать фигуру более гармоничной и подчеркнуть преимущества без изменений веса", - написал он.
Начинай образ с вертикали
Расстегнутый жакет, рубашка, жилет или длинный кардиган, создают четкие вертикальные линии. Именно они вытягивают силуэт.
Выбирай обувь, которая "вытягивает"
Обувь в тон кожи, колготок или брюк, не делит силуэт на две части. Благодаря этому, ноги выглядят длиннее.
Перенеси акцент выше
Светлый верх, акцентные серьги, или интересная прическа автоматически смещают внимание вверх. Так силуэт воспринимается более вытянутым.
Открывай самые тонкие части тела
Закатай рукава выше запястья, покажи щиколотки или ключицу.
Матовые ткани работают лучше
Сатин, пайетки и сильный блеск привлекают внимание и могут добавить объема. Если хочешь более вытянутый силуэт, делай ставку на матовые фактуры.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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