Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

Дизайнер назвал специальные приемы, которые помогут выглядеть стройнее.

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Андре Тан назвал лайфхаки / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно собрал сочетания цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, поделился крутыми трюками в одежде, которые помогут выглядеть стройнее.

Об этом знаменитость написал на своей странице в Instagram.

"В этой карусели разберем с вами стилистические приемы, которые помогают визуально вытянуть силуэт, сделать фигуру более гармоничной и подчеркнуть преимущества без изменений веса", - написал он.

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Начинай образ с вертикали

Расстегнутый жакет, рубашка, жилет или длинный кардиган, создают четкие вертикальные линии. Именно они вытягивают силуэт.

Дизайнер о том, как выглядеть стройнее / Фото Instagram/andre_tan_official

Выбирай обувь, которая "вытягивает"

Обувь в тон кожи, колготок или брюк, не делит силуэт на две части. Благодаря этому, ноги выглядят длиннее.

Дизайнер о том, как выглядеть стройнее / Фото Instagram/andre_tan_official

Перенеси акцент выше

Светлый верх, акцентные серьги, или интересная прическа автоматически смещают внимание вверх. Так силуэт воспринимается более вытянутым.

Дизайнер о том, как выглядеть стройнее / Фото Instagram/andre_tan_official

Открывай самые тонкие части тела

Закатай рукава выше запястья, покажи щиколотки или ключицу.

Дизайнер о том, как выглядеть стройнее / Фото Instagram/andre_tan_official

Матовые ткани работают лучше

Сатин, пайетки и сильный блеск привлекают внимание и могут добавить объема. Если хочешь более вытянутый силуэт, делай ставку на матовые фактуры.

Дизайнер о том, как выглядеть стройнее / Фото Instagram/andre_tan_official

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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