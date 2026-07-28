Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

Ключевые тезисы
- Жара придет в Украину в конце июля и в начале августа
- 29 июля дожди и грозы возможны только на востоке и севере
Погода в Украине в конце июля и начале августа резко изменится - температура воздуха резко поднимется уже после 30 июля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в среду, 29 июля, будет неравномерной: лишь несколько областей на востоке и севере ощутят последствия уходящей воздушной массы.
"Завтра, 29 июля, остатки холодного атмосферного фронта принесут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области. Большая часть территории Украины окажется в условиях сухой погоды", - отметила Диденко.
Причина такой стабильности - мощный барический антициклон, который сейчас контролирует не только территорию Украины, но и весь европейский континент. Ветер, по словам синоптика, будет северо-западным, умеренным, временами порывистым.
"В течение дня в среду ожидается +22…+25 градусов, в южной части +24…+28 градусов, в северных регионах +20…+22 градуса", - уточнила она.
Прогноз погоды в Киеве на 29 июля
Диденко сообщила, что осадки в Киеве 29 июля маловероятны. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22...+23 градусов
Комфортная температура воздуха продержится недолго - на рубеже месяцев режим изменится радикально, и Диденко советует готовиться заранее.
"Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание", - подчеркнула синоптик.
Советы на время высоких температур
Среди основных рекомендаций эксперт называет максимально натуральную и легкую одежду, заранее проверенные вентиляторы и кондиционеры, запас воды и льда в морозильной камере, защитные кремы и головные уборы. Особенно тщательно следует относиться к качеству и свежести продуктов: вне дома лучше выбирать термически обработанные блюда.
Отдельно синоптик предупреждает о росте пожарной опасности и просит не забывать выставлять воду для бездомных животных.
"Жара - явление нормальное для лета, однако внимание к прогнозам погоды никогда не бывает лишним", - добавила Диденко.
Прогноз погоды на неделю в Украине
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в течение недели с 27 июля по 2 августа в Украине будет преобладать нестабильная погода с дождями, однако ближе к концу недели осадки отступят, а температура воздуха начнет расти.
По его прогнозу, в начале недели погодные условия будут определяться областью низкого атмосферного давления и прохождением атмосферных фронтов. Из-за этого в большинстве областей прогнозируются грозовые дожди, местами возможны сильные ливни, град и шквалистые порывы ветра.
В то же время со среды, по словам синоптика, ситуация начнет меняться под влиянием малоподвижного антициклона. Осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха повысится, причем наиболее ощутимое потепление ожидается в западных и южных регионах Украины.
"Наиболее жаркая погода ожидается в первые дни августа на крайнем западе Украины, поскольку сюда распространится жаркая воздушная масса из Центральной Европы", - подчеркнул он.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич информировал об изменении погодных условий накануне выходных. Через несколько дней жара до +31 должна была сочетаться с местными грозами в отдельных регионах.
Центр прогнозирования космической погоды сообщал об изменении геомагнитной активности в выходные дни. По данным ведомства, магнитная буря с К-индексом 5 прогнозировалась на 25 июля и могла повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В материале указано, что 26 июля магнитная активность должна была снизиться, и значительных возмущений не ожидалось.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял о развитии антициклона и постепенном прекращении осадков в конце июля. Он уточнил, что температура поднимется до +38 с начала августа в западных и южных областях. Согласно прогнозу, период с 27 июля по 2 августа будет сопровождаться нестабильной погодой с постепенным прекращением осадков и повышением температуры, местами до +28…+33 и выше на крайнем западе.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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