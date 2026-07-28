Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

После массированной атаки БПЛА в Подмосковье загорелись склады и заводы. OSINT-аналитики назвали вероятную истинную цель ночного удара.

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Атака дронов на Москву - в Чехове загорелся завод по переработке отходов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Более 390 дронов летели в Московскую область в ночь на 28 июля

В Чехове горел завод по переработке отходов, дрон врезался в дом

В Коледино загорелся склад 3PL рядом с Wildberries

В ночь на 28 июля Московская область оказалась под одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Сообщается о взрывах, пожарах на промышленных объектах, повреждениях зданий, а российские власти заявляют о десятках сбитых дронов на подлетах к столице. Об этом сообщил волонтер, экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По предварительным данным, одним из последствий ночной атаки стало поражение промышленных предприятий в Чехове Московской области. Речь идет об объектах, работающих в сфере энергетического и гидротехнического машиностроения.

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"Этой ночью дроны поразили завод "Гидростальконструкция" в городе Чехове, Московская область РФ. Предприятие специализируется на компонентах для электростанций и гидротехнических объектов. Также известно о пожаре в Коледино, что в Московской области. Горят складские помещения", - сообщил Сергей Стерненко.

Сколько дронов летело на Москву

Российская сторона, в свою очередь, заявляет о масштабной работе противовоздушной обороны и утверждает, что большинство беспилотников якобы удалось перехватить еще до подлета к Москве.

"Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже российские власти уточнили, что с 20:30 27 июля до 6:30 28 июля в направлении Московской области двигалось более 390 беспилотников. По официальной версии, большинство из них якобы было нейтрализовано на удаленных рубежах, а 81 дрон якобы уничтожили уже во время подлета к столице РФ.

В то же время независимый OSINT-проект ASTRA, проанализировав видеозаписи очевидцев, сообщил о пожаре на территории индустриального парка "Коледино" в Подольске. По его данным, загорелся склад логистической компании 3PL, которая занимается приемом, хранением, комплектацией и отправкой товаров.

При этом расположенный рядом логистический комплекс Wildberries, как заявили в компании, продолжил работу в обычном режиме.

"Логистический комплекс Wildberries в Коледино работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе компании.

В то же время другой OSINT-анализ свидетельствует, что целью атаки мог быть гораздо более важный логистический объект. Аналитики Telegram-канала Exilenova+ предполагают, что беспилотники, вероятно, были направлены на крупнейший логистический центр Wildberries в Коледино Московской области.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

По оценке Exilenova+, в результате работы российской противовоздушной обороны удар пришелся по расположенному рядом складскому комплексу логистического оператора 3PL площадью около 18,3 тыс. квадратных метров. Попадание вызвало масштабный пожар на территории предприятия. Аналитики отмечают, что этот комплекс выполнял функции фулфилмент-центра и обеспечивал полный цикл логистических операций - от приемки и ответственного хранения товаров до их комплектации, упаковки, маркировки и формирования партий для дальнейшей транспортировки в другие складские сети.

Особое внимание аналитики ASTRA обратили на ситуацию в Чехове, где после ночных взрывов возник пожар на территории Чеховского регенеративного завода. По результатам анализа видео очевидцев, загорелись шины возле котельной предприятия. Местные власти подтвердили факт возгорания и проведение работ по ликвидации пожара.

По информации ASTRA, примерно в 800 метрах от этого предприятия расположен завод "Гидростальконструкция", который производит гидромеханическое оборудование, металлоконструкции и изделия для энергетических и водохозяйственных объектов. Именно о его повреждении ранее сообщил Сергей Стерненко.

В сети также распространяются многочисленные видео, на которых запечатлены взрывы, пожары и задымление в различных районах Московской области. Помимо промышленных объектов, российские власти сообщили о повреждении частных домов, а губернатор региона заявил, что один из беспилотников попал в жилой дом в Чехове.

Смотрите видео последствий ночной атаки на территории страны-агрессора России:

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Какова цель ударов по Wildberries - комментарий эксперта

Удары по логистическим хабам Wildberries одновременно поражают канал поставок комплектующих для дронов из Китая и финансовую схему банка ВТБ, который пытается покрыть дефицит капитала в 600 млрд рублей. Об этом сообщил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

Первый мотив таких атак лежит в плоскости международного права: складские комплексы теряют гражданский статус, если через них проходит военный груз.

"Во-первых, россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - отмечает Шапран.

Граница между гражданским складом и военным объектом в данном случае практически стерта, и сама Москва этого не отрицает.

"Россияне, в принципе, не скрывают, что там хранилось что-то, связанное с военной продукцией или товарами так называемого двойного назначения. Ведь к дрону можно прикрепить бомбу, а можно отправить им почтовую посылку - всё зависит от того, как им управляет человек", - подчеркивает экономист.

Почему Кремль болезненно реагирует на бытовые сбои

Второй мотив лежит за пределами военной сферы и касается внутренней политики в РФ. Шапран обращает внимание на закономерность, которую социологи фиксировали уже дважды.

"Во-вторых, если вы заметили, российское общество очень остро реагирует на массовые неудобства. Помните, как рейтинг Путина ощутимо снизился, когда начали отключать мобильный интернет? Россиянам это очень не понравилось. Сейчас мы видим, что они так же остро реагируют на очереди на заправках", - рассказал он.

Эффект массовости, по словам экономиста, сильнее всего подрывает позиции Кремля. У Wildberries в РФ фактически нет конкурентов, и она выполняет ту роль, которую в Украине делят между собой "Розетка", "Алло" и подобные платформы.

"Получается, что удар нанесен по сервисам, которыми пользуется очень много россиян. Наверное, это делается для того, чтобы они почувствовали войну", - убежден Шапран.

Третий уровень мотивации - финансовый, и он почти не обсуждается в публичной дискуссии, хотя и хорошо известен рынку.

"Есть ещё один фактор, который мало кто обсуждает, но он известен специалистам. Не так давно ВТБ, один из крупнейших российских банков, начал новую эмиссию акций, потому что ему нужно закрыть дыру в капитале объемом около 600 млрд рублей. Для этого они объединили свои бизнесы именно с группой Wildberries", - отмечает экономист.

Однако коммерческая логика этой сделки может рухнуть, и госбанк здесь оказался самым уязвимым звеном.

"Такие удары по Wildberries могут сорвать эти планы. Это важно, потому что ВТБ и лично его глава Андрей Костин являются одними из основателей финансирования производства "Шахедов" в Алабуге", - утверждает Шапран.

Причастность банка к этому производству в РФ даже не пытаются маскировать - она зафиксирована прямо на стенах зданий.

"На складах, где эта продукция производится и хранится, размещен логотип ВТБ, который виден даже из космоса. Теперь их партнеров, скажем так, немного поджарили", - резюмировал экономист.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы Exilenova+ и ASTRA информировали об атаке дронов на Екатеринбург 27 июля. Мониторинговые каналы зафиксировали пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге и большой столб густого дыма над объектом. По сообщениям, на территории склада, вероятно, горели автомобили на парковке, и над местом инцидента было видно значительное задымление.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Пекин не считает приоритетом прямое финансовое спасение России. В интервью он подчеркнул, что Китай не оказывает прямой помощи в виде денежных вливаний и действует через товарные кредиты. По его оценке, для стабилизации России требуется около 200 миллиардов долларов, а дефицит бюджета растет примерно на 20 миллиардов долларов ежемесячно.

Волонтер Сергей Стерненко 27 июля сообщал о серии ночных ударов дронов по нескольким регионам РФ. По его данным, массированная атака дронов затронула важные объекты инфраструктуры в Ярославле, Ростове и Белгороде. В сообщениях указано о попаданиях по портовой и железнодорожной инфраструктуре Ростова, аварийном отключении света в Белгороде и повреждении жилых домов.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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