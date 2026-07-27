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Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько дней

Юрий Берендий
27 июля 2026, 18:56
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Блогер назвал два способа использования отработанной заварки и объяснил, почему на участке её нужно заглублять сильнее.
Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько дней
Чайные пакетики вместо удобрений: блогер показал два способа подкормки растений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Можно ли поливать комнатные растения чаем
  • Как правильно готовить чайный настой для полива растений
  • Какой чай лучше подходит для подкормки растений

Ненужные использованные чайные пакетики или запасы заварки, срок годности которых истек, лежащие в кухонном шкафу, часто оказываются полезными в хозяйстве. Они могут стать экологичной подкормкой для растений и сэкономить средства на покупке магазинных удобрений. Блогер и автор популярного YouTube-канала Smart Fox рассказал, как правильно применять заваренный чай для комнатных цветов и сада, а также объяснил разницу между действием черного, зеленого и травяного напитка.

Главред выяснил, как использовать чайные пакетики для цветов.

видео дня

Заваренный чай заменяет часть покупных удобрений - и в квартире, и на участке. Пригодность сырья не ограничивается тем, что уже побывало в кипятке. В ход идут и запасы, которые потеряли актуальность в кухонном шкафу.

"Использованные чайные пакетики могут принести пользу не только комнатным растениям, но и культурам в саду. Для этого можно использовать и новые чайные пакетики, особенно если срок их годности истек", - рассказал блогер.

Можно ли поливать комнатные цветы остывшим чаем и как его применять

Эксперт предлагает два основных способа использования чайных остатков в зависимости от имеющегося инвентаря и поставленных задач.

Способ 1. Сухая органическая заварка для почвы

Первый способ требует минимума инвентаря: ножницы, небольшая мисочка и обычная вилка. При этом просто втыкать пакетик в субстрат рядом с корнями автор канала не советует.

"Вместо этого можно аккуратно разрезать пакетик, чтобы высыпать из него всё органическое содержимое, а затем рассыпать его вокруг. Поскольку содержимое пока немного спрессовано, его следует осторожно разрыхлить с помощью вилки", - отмечает специалист.

Способ 2. Чайный настой для полива

Второй способ не требует ни ножниц, ни дополнительной посуды. Пропорции здесь строго ограничены, а сырьё после процедуры утилизируют.

"В качестве альтернативного варианта можно просто взять чайный пакетик после окончания настаивания и положить его в лейку, наполненную одним литром воды. На литр воды следует класть не более трех чайных пакетиков и просто дать им настояться несколько часов, прежде чем полностью их вынуть и выбросить", - отмечает специалист.

Смотрите видео о том, как часто можно поливать комнатные цветы чайной водой:

Как часто можно поливать растения чаем

Полученную жидкую заварку не смешивают и не разбавляют другими средствами. Схема её применения чётко привязана к календарю.

"В идеале - всегда поочередно. Это означает, что одну неделю используется обычная вода, а вторую - чайная вода", - советует автор канала Smart Fox.

Почему стоит быть осторожными при использовании чайных пакетиков в саду

На открытом участке правила строже, чем в цветочном горшке. Здесь учитываются не только потребности растений, но и посторонние посетители двора.

"Если это делается в саду, особенно важно зарывать их чуть глубже. Ведь это позволяет не привлекать диких животных", - предупреждает блогер.

При этом важно учитывать материал самого пакетика: закапывать в почву можно только те пакетики, которые изготовлены из 100% натурального бумажного сырья. Если пакетик содержит синтетические волокна, лучше разрезать его и использовать только содержимое, чтобы не загрязнять участок микропластиком.

Если же саше полностью органическое, дальнейший процесс происходит без участия человека - никакой дополнительной обработки сырье не требует:

"Оказавшись под землей, пакетики со временем будут естественным образом растворяться - например, во время дождя или полива растений", - отмечает автор YouTube-канала.

Какой чай лучше для подкормки растений: черный, зеленый или травяной

Универсального варианта нет: выбор напитка в чашке определяет, что именно получит растение на подоконнике или на грядке.

"Черный чай, например, обладает дезинфицирующими свойствами и может укрепить растение. Зеленый чай положительно влияет на всю почву, а травяной чай благодаря своим питательным веществам может значительно укрепить растение", - подчеркивает специалист.

Еще один весомый аргумент в пользу такого экологичного метода - чисто финансовый.

"Поэтому, если таким образом перерабатывать старые чайные пакетики, можно сэкономить немало денег на удобрениях", - убежден блогер, автор YouTube-канала Smart Fox.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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