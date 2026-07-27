Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько дней

Блогер назвал два способа использования отработанной заварки и объяснил, почему на участке её нужно заглублять сильнее.

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Чайные пакетики вместо удобрений: блогер показал два способа подкормки растений / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Можно ли поливать комнатные растения чаем

Как правильно готовить чайный настой для полива растений

Какой чай лучше подходит для подкормки растений

Ненужные использованные чайные пакетики или запасы заварки, срок годности которых истек, лежащие в кухонном шкафу, часто оказываются полезными в хозяйстве. Они могут стать экологичной подкормкой для растений и сэкономить средства на покупке магазинных удобрений. Блогер и автор популярного YouTube-канала Smart Fox рассказал, как правильно применять заваренный чай для комнатных цветов и сада, а также объяснил разницу между действием черного, зеленого и травяного напитка.

Главред выяснил, как использовать чайные пакетики для цветов.

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Заваренный чай заменяет часть покупных удобрений - и в квартире, и на участке. Пригодность сырья не ограничивается тем, что уже побывало в кипятке. В ход идут и запасы, которые потеряли актуальность в кухонном шкафу.

"Использованные чайные пакетики могут принести пользу не только комнатным растениям, но и культурам в саду. Для этого можно использовать и новые чайные пакетики, особенно если срок их годности истек", - рассказал блогер.

Можно ли поливать комнатные цветы остывшим чаем и как его применять

Эксперт предлагает два основных способа использования чайных остатков в зависимости от имеющегося инвентаря и поставленных задач.

Способ 1. Сухая органическая заварка для почвы

Первый способ требует минимума инвентаря: ножницы, небольшая мисочка и обычная вилка. При этом просто втыкать пакетик в субстрат рядом с корнями автор канала не советует.

"Вместо этого можно аккуратно разрезать пакетик, чтобы высыпать из него всё органическое содержимое, а затем рассыпать его вокруг. Поскольку содержимое пока немного спрессовано, его следует осторожно разрыхлить с помощью вилки", - отмечает специалист.

Способ 2. Чайный настой для полива

Второй способ не требует ни ножниц, ни дополнительной посуды. Пропорции здесь строго ограничены, а сырьё после процедуры утилизируют.

"В качестве альтернативного варианта можно просто взять чайный пакетик после окончания настаивания и положить его в лейку, наполненную одним литром воды. На литр воды следует класть не более трех чайных пакетиков и просто дать им настояться несколько часов, прежде чем полностью их вынуть и выбросить", - отмечает специалист.

Смотрите видео о том, как часто можно поливать комнатные цветы чайной водой:

Как часто можно поливать растения чаем

Полученную жидкую заварку не смешивают и не разбавляют другими средствами. Схема её применения чётко привязана к календарю.

"В идеале - всегда поочередно. Это означает, что одну неделю используется обычная вода, а вторую - чайная вода", - советует автор канала Smart Fox.

Почему стоит быть осторожными при использовании чайных пакетиков в саду

На открытом участке правила строже, чем в цветочном горшке. Здесь учитываются не только потребности растений, но и посторонние посетители двора.

"Если это делается в саду, особенно важно зарывать их чуть глубже. Ведь это позволяет не привлекать диких животных", - предупреждает блогер.

При этом важно учитывать материал самого пакетика: закапывать в почву можно только те пакетики, которые изготовлены из 100% натурального бумажного сырья. Если пакетик содержит синтетические волокна, лучше разрезать его и использовать только содержимое, чтобы не загрязнять участок микропластиком.

Если же саше полностью органическое, дальнейший процесс происходит без участия человека - никакой дополнительной обработки сырье не требует:

"Оказавшись под землей, пакетики со временем будут естественным образом растворяться - например, во время дождя или полива растений", - отмечает автор YouTube-канала.

Какой чай лучше для подкормки растений: черный, зеленый или травяной

Универсального варианта нет: выбор напитка в чашке определяет, что именно получит растение на подоконнике или на грядке.

"Черный чай, например, обладает дезинфицирующими свойствами и может укрепить растение. Зеленый чай положительно влияет на всю почву, а травяной чай благодаря своим питательным веществам может значительно укрепить растение", - подчеркивает специалист.

Еще один весомый аргумент в пользу такого экологичного метода - чисто финансовый.

"Поэтому, если таким образом перерабатывать старые чайные пакетики, можно сэкономить немало денег на удобрениях", - убежден блогер, автор YouTube-канала Smart Fox.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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