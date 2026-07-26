РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

Фиксируется подготовка противника к возможному расширению боевой активности.

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РФ может устроить новый штурм на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

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Россияне могут усилить наступательные попытки на востоке

Фиксируется подготовка противника к расширению боевой активности

Российские оккупационные войска могут усилить наступательные попытки на Покровском направлении, задействовав для штурмовых действий легкую технику - мотоциклы и квадроциклы.

Об этом сообщили представители 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

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По информации военных, на участке ответственности подразделения фиксируется подготовка противника к возможному расширению боевой активности. Российские силы проводят разведку с помощью беспилотников, а также работают над расчисткой маршрутов и устранением минных заграждений, чтобы облегчить движение штурмовых групп.

Предполагается, что высокая мобильность квадроциклов и мотоциклов должна помочь российским подразделениям быстрее перемещаться и пытаться искать слабые места в украинской обороне.

Одним из ключевых направлений интереса российских войск остается район Доброполья, где они продолжают концентрировать силы. Однако, как отмечают в бригаде, добиться существенного продвижения противнику пока не удается.

Украинские подразделения продолжают выявлять передвижение российских групп еще на дальних подступах и наносят по ним удары до выхода к позициям обороны.

/ Инфографика: Главред

Новый главком ВСУ: важные изменения

Президент Украины назначил Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он занял место Александра Сырского, который ранее руководил украинской армией.

После вступления в должность Драпатый выразил благодарность Владимиру Зеленскому за доверие и возможность возглавить ВСУ в сложный для страны период.

Новый главнокомандующий также отметил вклад своего предшественника Александра Сырского, подчеркнув его работу по укреплению армии, повышению ее эффективности и развитию боевых возможностей украинских подразделений.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Нацгвардия Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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