Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Украина направила срочный запрос насчет ракет Patriot / Коллаж: Главред, фото: В.Зеленский, Wikipedia

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Россия продолжает делать ставку на применение баллистических ракет

Украина ждет положительный ответ президента США Дональда Трампа

Минобороны обратилось к 40 государствам-партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает делать ставку на применение баллистических ракет, поскольку других способов добиться своих целей у нее не остается.

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По его словам, эффективная защита от таких атак возможна только при наличии достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава государства напомнил, что Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он также поблагодарил международных партнеров, которые финансируют закупку ракет в рамках программы PURL, однако подчеркнул необходимость развития собственного производства.

"Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", - подытожил глава государства.

По словам Зеленского, запуск совместного производства в Украине или в сотрудничестве с европейскими странами позволит не только усилить украинскую противовоздушную оборону, но и станет дополнительной поддержкой для США при проведении будущих операций.

/ Главред

В Минобороны сообщили о срочном запросе к союзникам

Министерство обороны Украины заявило, что обратилось к 40 государствам-партнерам с просьбой уже в июле предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Предполагается, что эти боеприпасы будут переданы с последующей компенсацией за счет будущих поставок, предусмотренных действующими контрактами.

В ведомстве подчеркнули, что нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем при отражении атак баллистическими ракетами.

"Сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет к системам Patriot", - отметили в Минобороны.

В министерстве также напомнили, что весной был заключен крупнейший контракт на поставку сотен ракет PAC-2 для Patriot при финансовой поддержке Германии. Их поставки рассчитаны на ближайшие годы.

Кроме того, Украина впервые начала процедуру закупки около сотни ракет для Patriot на сумму около одного миллиарда долларов за счет кредита Европейского союза. Также в текущем году Киев впервые получил часть ракет из запасов дружественных государств.

"Однако этого недостаточно - Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки - сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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