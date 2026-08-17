РФ массированно бьет по газу перед зимой: 'Нафтогаз' заявил об остановке объектов

Россияне 13 раз за неделю атаковали "Нафтогаз".

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"Нафтогаз" потерял часть добычи из-за ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/NaftogazUA

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РФ 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза" за неделю

Под ударами оказалась добывающая инфраструктура

Из-за атак потеряна часть добычи газа

Российские оккупанты в течение недели 13 раз атаковали объекты "Нафтогаза" в разных областях Украины. Для нанесения ударов враг применял как беспилотники, так и ракеты. Об этом сообщили в Группе "Нафтогаз".

В компании отметили, что один из объектов россияне атаковали несколько раз. По данным "Нафтогаза", в последнее время российские войска всё чаще атакуют именно добывающую инфраструктуру.

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"В результате обстрелов зафиксированы серьезные разрушения производственных мощностей и оборудования. Работа части объектов вследствие атак остановлена, что приводит к потере объемов добычи", - сообщили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что специалисты приступают к восстановительным работам сразу же, как только это позволяет обстановка с безопасностью. Во время последних атак никто из сотрудников компании не пострадал.

В компании подчеркнули, что подготовка Украины к отопительному сезону продолжается. В то же время она проходит на фоне беспрецедентного по интенсивности количества российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Спасибо каждому, кто сегодня работает на производственных площадках в таких условиях и обеспечивает страну газом", - отметил и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Всего с начала 2026 года российские захватчики 293 раза атаковали объекты "Нафтогаза". В компании отмечают, что интенсивность российских ударов по сравнению с предыдущими годами выросла более чем вдвое.

Какие вызовы ждут Украину зимой - мнение эксперта

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал Главреду, что Украина может войти в отопительный сезон с критическим дефицитом средств противовоздушной обороны для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

"С "шахедами" и крылатыми ракетами мы можем бороться имеющимися комплексами ПВО, но противостоять баллистическим ракетам могут лишь два комплекса - Patriot и SAMP/T. А с ракетами, которые до них долетают, у нас полный провал", - отметил он.

Выработка электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По словам эксперта, одновременно критической может стать ситуация с электроэнергией и отоплением.

"Нам нужно готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла. Ведь если нет электроэнергии, то нет и тепла", - заявил Золотарев.

Атаки РФ по объектам "Нафтогаза" - новости по теме

Напомним, ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила о масштабных пожарах на нескольких объектах и значительных разрушениях в результате массированных ударов БПЛА. Атаки зафиксированы в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Как ранее сообщал Главред, ДТЭК "Нафтогаз" сообщила о приостановке добычи на одном из объектов в Полтавской области. Работа газодобывающего объекта остановлена в результате последней атаки.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о накоплении ударных беспилотников для массированных атак.По данным разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.

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Об источнике: "Нафтогаз Украины" "Нафтогаз Украины" - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу "Нафтогаз" входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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