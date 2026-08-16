Мощный взрыв в Севастополе: подтверждена ликвидация предателя Шагеева

Взрывное устройство привели в действие на Столетовском проспекте, когда предатель проходил рядом с урной.

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Уничтожен предатель Роберт Шагеев / Коллаж: Главред, фото: Astra, Pixabay/ds-grafikdesign

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ИНН предателя отобразилось в списке недействительных номеров физических лиц

Взрывное устройство привели в действие на Столетовском проспекте

Подтверждено уничтожение 13 августа 2026 года в оккупированном РФ Севастополе предателя Украины, бывшего командира подводной лодки "Запорожье" Роберта Шагеева, переметнувшегося на сторону оккупантов РФ.

Как уточняет "Книга палачей" со ссылкой на данные базы российской налоговой службы, появление ИНН предателя в списке недействительных номеров физических лиц стало первым официальным свидетельством его смерти.

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Как отмечает проект, Шагеев в 2014 году после оккупации Крыма без боя сдал единственную украинскую подводную лодку, нарушил присягу и продолжил службу в Черноморском флоте РФ.

Как пишет The Insider, взрывное устройство привели в действие на Столетовском проспекте, когда предатель проходил рядом с урной. От полученных ранений он скончался.

Что известно о предателе Шагееве

Он уроженец пгт Приморский, Автономная Республика Крым, Украина. С 1999 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины. Последний контракт был заключен 26 июня 2009 года сроком на пять лет. Военное звание - капитан первого ранга.

Приказом командования ВМС ВСУ № 201 от 15 октября 2013 года назначен на должность командира большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций ВМС ВС Украины.

Во время оккупации Крыма весной 2014 года Шагеев проигнорировал директивы о передислокации воинской части в Одессу. Он должен был прибыть на новое место службы (в/ч А2238) до 12 мая 2014 года, но не явился. Вместо этого он отказался выводить подводную лодку "Запорожье" на материковую часть Украины и заявил о намерении служить в российской армии.

После этого, 17 мая 2014 года, приказом начальника Генерального штаба Шагеев был освобождён от должности командира подводной лодки и зачислен в распоряжение.

После заключения контракта с вооружёнными силами РФ занял должность заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Чёрноморского флота РФ.

Шагеев подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 408 - дезертирство и ч. 1 ст. 111 - государственная измена.

Как писал Главред, ранее в Москве произошел подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Напомним, ранее в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался.

Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

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