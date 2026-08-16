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Почему 17 августа не благоприятный день для женитьбы: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
16 августа 2026, 18:09
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По народным поверьям, 17 августа не считался благоприятным днем для женитьбы.
Почему 17 августа не благоприятный день для женитьбы
Почему 17 августа не благоприятный день для женитьбы / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 17 августа
  • Что можно делать 17 августа
  • Что нельзя делать 17 августа

В понедельник, 17 августа, православная церковь чтит память святого мученика Мирона. Он жил в III веке в городе Ахая на территории современной Греции и был священником. Святой проповедовал христианское учение, помогал нуждающимся и заботился о людях, показывая пример доброты, смирения и искренней веры. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 августа

Для Мирона христианство было не только духовным убеждением, но и ежедневным служением Богу и ближним. Он поддерживал бедных и тех, кто оказался в сложных обстоятельствах, стараясь помогать им делом.

видео дня

Жизнь святого пришлась на период правления римского императора Декия, когда христиане подвергались жестоким преследованиям. От верующих требовали отказаться от своей религии и приносить жертвы языческим богам.

Когда язычники пришли в храм, где служил Мирон, они потребовали, чтобы священник отрекся от христианской веры. Однако он не поддался угрозам и открыто заявил о своей приверженности Христу.

За отказ поклоняться языческим идолам Мирона схватили и подвергли пыткам. Несмотря на жестокие испытания, святой не отрекся от своей веры. Согласно церковному преданию, он переносил страдания с молитвой и сохранял спокойствие.

Около 250 года Мирон был казнен. Святой принял мученическую смерть, до конца оставшись верным христианскому учению.

Приметы 17 августа

Утренний туман - в хорошую погоду в ближайшие дни и богатый урожай грибов.

Если листья на деревьях начинают желтеть - осень придет раньше.

Птицы собираются в стаи или рано улетают - ждали скорого похолодания.

Что нельзя делать 17 августа

По народным поверьям, 17 августа не считался благоприятным днем для женитьбы. Люди говорили, что брак, заключенный в этот период, может быть неустойчивым и не принести супругам счастья. Также пытались не рассказывать другим о своих будущих планах и замыслах, ведь верили, что из-за этого они могут не осуществиться.

Что можно делать 17 августа

В народном календаре этот день получил название Миронов день - в честь священномученика Мирона, память которого христиане чтят 17 августа. Одной из важнейших традиций этой даты было проявлять милосердие и поддерживать нуждающихся в помощи: сирот, вдов, одиноких и отверженных людей.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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