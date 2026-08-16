Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

Если спатифиллум начал слабеть или цветет не так пышно, как раньше, стоит пересмотреть условия ухода за ним.

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Чем подкормить спатифиллум в августе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Чем подкормить спатифилум

Что любит спатифилум

Как заставить спатифилум цвести

Август - время, когда спатифиллум требует особого внимания. В этот период растение активно формирует бутоны, но жара и яркое солнце могут его истощить.

Главред расскажет, чем подкормить спатифилум, чтобы обеспечить обильное цветение до поздней осени.

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Чем подкормить спатифилум

Одним из самых эффективных домашних средств для спатифилума является желатин, пишет Super Express. Он обогащает почву азотом и аминокислотами, которые стимулируют рост и образование новых бутонов. Для приготовления раствора нужно растворить 2 столовые ложки желатина в стакане кипяченой охлажденной воды, после чего добавить литр чистой воды. Поливать растение этой смесью рекомендуется раз в две недели в течение года. Такой уход обеспечит крепкую листву и регулярное цветение даже в прохладные месяцы.

Как правильно ухаживать за растением

Спатифиллум хорошо себя чувствует в помещениях с рассеянным светом. Прямые солнечные лучи могут повредить листья, поэтому подоконник - не лучшее место. Растение не переносит сквозняков и резких перепадов температуры. Почва должна оставаться влажной, но без застоя воды, ведь избыток влаги приводит к гниению корней.

Чего следует избегать

Популярный совет поливать спатифилум водой с сахаром опасен. Сладкая почва способствует развитию грибков и появлению плесени, а также может вызвать гниение корневой системы. Поэтому сахар в качестве удобрения лучше не использовать.

Смотрите видео о том, что нужно сделать, чтобы спатифилум постоянно выпускал новые бутоны:

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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