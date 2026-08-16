Голливудская актриса тайком стала мамой и вышла в свет с новорожденным

Элизабет Олсен прогулялась со своим мужем и новорожденным малышом.

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Элизабет Олсен стала мамой первенца / Коллаж Главред, фото Instagram/elizzibetholsen

Кратко:

Что известно о личной жизни актрисы

Где удалось сфотографировать пару

Звезда Marvel Элизабет Олсен, похоже, впервые стала мамой. Актрису заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе вместе с мужем Робби Арнеттом - она несла младенца в переноске, фактически подтвердив, что пара уже приветствовала своего первого ребенка.

Как пишет Page Six, 37-летняя актриса появилась на улице в светлом образе и широкополой шляпе, стараясь прикрыть малыша от посторонних взглядов. Рядом шел ее супруг, музыкант Робби Арнетт, выбравший повседневный образ.

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Элизабет Олсен стала мамой впервые / Фото Instagram/elizzibetholsen

О том, что Олсен ждет ребенка, стало известно еще в июне, однако сама актриса предпочла не комментировать беременность публично и до последнего держала личную жизнь в тени.

Элизабет Олсен стала мамой впервые / Фото Instagram/elizzibetholsen

Пара традиционно избегает лишнего внимания: Олсен и Арнетт вместе с 2017 года, а их брак также долгое время оставался вне публичного поля - известно, что они тайно поженились до пандемии.

Ранее актриса признавалась, что задумывается о материнстве и хотела бы создать семью, однако конкретных планов не раскрывала. Теперь этот этап, судя по всему, уже начался - и максимально приватно.

Посмотреть фото актрисы можно тут

Официального подтверждения рождения ребенка от представителей актрисы пока не последовало.

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О персоне: Элизабет Олсен Элизабет Олсен - американская актриса. Дебютировала в триллере "Марта, Марси Мэй, Марлен" в 2011 году, затем сыграла главную роль в фильме ужасов "Тихий дом". Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе "Киновселенная Marvel".

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