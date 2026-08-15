Стоит ли промывать рис перед приготовлением: когда это испортит ваше блюдо

Промывать рис или нет - зависит от вида крупы и блюда: рассказываем, когда вода сделает гарнир рассыпчатым, а когда лучше сохранить крахмал.

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Стоит ли промывать рис / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем промывать рис перед приготовлением

Когда замачивание поможет получить лучшую текстуру

Какой рис не рекомендуется промывать и почему

Не весь рис одинаково нуждается в промывке перед варкой. В зависимости от вида крупы и блюда эта процедура может помочь получить рассыпчатую текстуру или, наоборот, лишить блюдо необходимой густоты. Поэтому универсального правила для всех сортов риса нет. Главред расскажет об этом подробнее.

Шеф-повара Дейл Талде и Сунгчул Шим рассказали об основных нюансах приготовления риса. По данным издания Real Simple, главная цель промывки - удалить пыль и часть поверхностного крахмала. Это помогает сделать рис более рассыпчатым и уменьшает его слипание во время варки.

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Когда рис нужно промывать

Для большинства обычных гарниров и риса для суши промывка является важным этапом подготовки. Она помогает удалить излишки поверхностного крахмала, который выделяется из зерен во время транспортировки и обработки. В результате готовый рис лучше сохраняет форму, а зерна меньше слипаются между собой.

Особенно это важно для блюд, в которых рис должен оставаться рассыпчатым. Если пропустить этот этап, готовый гарнир может получиться более липким и плотным, чем ожидалось.

Для лучшего результата кулинары рекомендуют следовать простому алгоритму:

Промывка: высыпьте рис в мелкое сито и промывайте под холодной проточной водой, осторожно перемешивая руками, пока вода не станет значительно прозрачнее.

высыпьте рис в мелкое сито и промывайте под холодной проточной водой, осторожно перемешивая руками, пока вода не станет значительно прозрачнее. Замачивание: если есть время, после промывки можно оставить рис в холодной воде на 20–30 минут. Это поможет зернам более равномерно впитать воду во время дальнейшего варки.

если есть время, после промывки можно оставить рис в холодной воде на 20–30 минут. Это поможет зернам более равномерно впитать воду во время дальнейшего варки. Слив воды: перед приготовлением рис следует хорошо отцедить, чтобы лишняя вода не повлияла на пропорции жидкости в рецепте.

Видео о том, как правильно варить рис, можно посмотреть здесь:

Когда рис не стоит промывать

Есть блюда, для которых часть крахмала на поверхности зерен необходима для получения нужной консистенции. В таких случаях промывание может быть неуместным, ведь вместе с избыточным крахмалом можно смыть именно то, что помогает сделать блюдо более густым.

Ризотто: крахмал помогает сделать блюдо густым, нежным и кремообразным, поэтому рис для ризотто обычно не промывают.

Обогащённый или специально обработанный рис: если производитель указывает, что крупу не нужно промывать, стоит следовать рекомендациям на упаковке.

Рис с пометкой "no-rinse": такая крупа уже прошла специальную обработку, поэтому дополнительная промывка перед приготовлением не требуется.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

В то же время не стоит воспринимать промывание как строгое правило, одинаково действующее для всех блюд. Способ подготовки риса зависит от того, какой консистенции нужно добиться и какой именно сорт используется.

Если вы случайно не промыли обычный рис перед варкой, это не значит, что блюдо будет испорчено. Однако в следующий раз стоит учесть рекомендации по конкретному виду крупы. Правильная подготовка поможет получить более предсказуемый результат - рассыпчатый гарнир или, наоборот, густое и кремообразное блюдо.

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Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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