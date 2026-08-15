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В России хотят окончания войны: наступил переломный момент, население обеспокоено

Анна Косик
15 августа 2026, 11:40
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Большинство россиян не одобряют планы Кремля.
путин, дронщик, удар по РФ
Россияне начали ощущать последствия украинских атак / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншоты с YouTube

Главное:

  • Настроения россиян и Путина по поводу войны различаются
  • Население РФ не устраивает продолжение войны и постоянные украинские атаки

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины. Однако внутри страны-агрессора России у него почти не осталось поддержки таких намерений.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" за июль. Как сообщает "Сирена", доля россиян, негативно оценивающих политическую обстановку в своей стране, выросла до 70%. Это самый высокий показатель с сентября 2022 года.

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Чем недовольны россияне

Структура причин беспокойства россиян остается явно "военной". Чаще всего опрошенные упоминают саму войну - 45%, тогда как второе место занимают атаки беспилотников и обстрелы российских регионов, о которых сказали 21% респондентов.

Еще 18% объясняют тревогу страхом за себя, детей и собственное будущее, 10% говорят об общей нестабильности, а 9% - о подорожании товаров. Среди других факторов в ответах фигурировали дефицит бензина, недоверие к власти, а также перебои с электроснабжением, интернетом и мобильной связью.

В России могут вспыхнуть антивоенные протесты

Главред писал, что, по словам политолога Ивана Преображенского, протесты в России после решения суда в отношении партии "Яблоко" не исчезнут, но и на массовое общероссийское движение в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Главным фактором, способным превратить локальные акции в масштабное движение, эксперт назвал позицию правящего класса и силовых структур, которая может расшатать общество.

Антивоенные настроения в РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль, по всей видимости, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что недовольство населения РФ может проявляться в отдельных локальных конфликтах. Однако такие выступления не перерастут в общенациональное движение, поскольку российские силовые структуры способны быстро взять ситуацию под контроль.

Накануне стало известно, что закрытые социологические исследования, проводимые внутри России, демонстрируют колоссальный рост антиправительственных настроений. Россияне недовольны внутренней ситуацией, топливным кризисом и тем, что война пришла в их дома.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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