Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильма

Марго Робби и Райан Гослинг отказались сниматься в продолжении "Барби".

https://glavred.info/movies/sikvel-barbi-pod-ugrozoy-sryva-chto-ne-podelili-studiya-i-zvezdy-filma-10788506.html Ссылка скопирована

Актеры фильма "Барби" отказались сниматься в сиквеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rryan_ggosling

Кратко:

Первая часть "Барби" вышла на экраны в 2023 году

Райан Гослинг якобы согласился бы вернуться к своей роли за $20 млн

Марго Робби могла бы получить около $50 миллионов

Кинокомпания Warner Bros. Discovery (WBD) не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма "Барби". Об этом пишет Variety.

По информации издания, киностудия уже сделала Гервиг и актерам не менее шести предложений, однако ни одно из них не было принято. При этом Гослинг, сыгравший Кена, якобы согласился бы вернуться к своей роли за гонорар в размере $20 миллионов. Марго Робби могла бы получить около $50 миллионов.

видео дня

Согласно условиям соглашения, права на возможное продолжение могут вернуться компании Mattel, если Warner Bros. Discovery не запустит проект в производство. При этом переговоры с режиссером и актерами планируется продолжать до конца 2026 года.

Первая часть "Барби" вышла на экраны в 2023 году и стала одним из самых успешных фильмов года. Ее мировые кассовые сборы превысили $1,4 миллиарда.

Райан Гослинг за исполнение роли Кена получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Американский актер Маколей Калкин ведет переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера в новом фильме франшизы "Один дома".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Райан Гослинг Райан Томас Гослинг - американо-канадский актр. Известен по ролям в независимых фильмах и крупных студийных проектах разных жанров. Сборы фильмов с его участием составили свыше 1,9 миллиарда долларов. Обладатель многих наград, включая "Золотый глобус", номинант трех "Оскаров" и одного BAFTA, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред