Квентин Тарантино сыграет роль в фильме с известной певицей

Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса.

https://glavred.info/movies/kventin-tarantino-sygraet-rol-v-filme-s-izvestnoy-pevicey-10774880.html Ссылка скопирована

Квентин Тарантино сыграет роль в фильме / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

В фильме принимает участие певица Кайли Миноуг

Подробности нового проекта не раскрываются

63-леиний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. Об этом сообщает портал Nation.

Подробности нового проекта не раскрываются, однако на опубликованном снимке видно, что в съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

видео дня

Фото сделано в городе Порткоул, где снимались сцены похорон и поминок для будущей картины.

Кстати, ранее Тарантино исполнил роль в предыдущем фильме Адамса "Only What We Carry" ("Только то, что мы несем"). Тогда его партнерами по съемочной площадке стали Саймон Пегг и София Бутелла.

Фото: nation.cymru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что муж артистки-предательницы Регины Тодоренко неожиданно заговорил о реальном отношении российского бомонда к его супруге. Певец откровенно признался, что их союз до сих пор категорически не принимается близким окружением и коллегами.

Немецкий музыкант и бывший участник легендарного дуэта Modern Talking Дитер Болен высказался о войне России против Украины, заявив, что возможная победа Киева над Москвой может привести к глобальной эскалации.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред