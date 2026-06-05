"Неправдоподобие": Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

По мнению Тарантино, многие современные картины страдают от шаблонных решений и неправдоподобных сюжетов.

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Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Большинство голливудских фильмов утратили качество и оригинальность

Режиссер отдает предпочтение книгам

Известный режиссер Квентин Тарантино резко высказался о состоянии современной киноиндустрии США, заявив, что большинство новых голливудских фильмов утратили качество и оригинальность. Своим мнением он поделился в авторской колонке для журнала Variety.

По мнению создателя культового фильма "Криминальное чтиво", многие современные картины страдают от шаблонных решений, неправдоподобных сюжетов, стремления угодить массовой аудитории и неудачного подбора актеров.

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"Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актеры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом", - отметил режиссер.

Тарантино признался, что с годами его отношение к кинематографу изменилось. Если раньше он считал себя настоящим поклонником кино и регулярно следил за новинками, то сегодня гораздо чаще отдает предпочтение книгам.

Впрочем, режиссер сделал исключение для фильма "Лакомый кусок", главные роли в котором исполнили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. По словам Тарантино, картина произвела на него сильное впечатление.

Режиссер назвал ленту захватывающей и отметил, что сюжет удерживал его внимание от начала до самого финала, что сегодня, по его мнению, происходит довольно редко.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что известная британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. После участия в сериале "Игра престолов" Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал "Секретное вторжение" от Marvel, фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" и "Терминатор: Генезис". По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

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О персоне: Квентин Тарантино Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Обладатель Золотой пальмовой ветви (1994), двух Оскаров (1995, 2013), двух BAFTA (1995, 2013), четырех Золотых глобусов (1995, 2013, 2020 - дважды). Ниболее известен фильмами "Бешенные псы" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Четыре комнаты" (1995), "От заката до рассвета" (1996), дилогия "Убить Билла" (2003, 2004), "Бесславные ублюдки" (2008), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015), "Однажды в... Голливуде" (2019).

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