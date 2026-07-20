Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Из-за повышения геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда геомагнитная активность повысится

Какой интенсивности будет магнитная буря в ближайшие дни

Уже несколько дней подряд геомагнитная обстановка остается спокойной. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. С 17 по 20 июля геомагнитной активности нет.

Однако вскоре ситуация несколько изменится, и на Земле начнётся магнитная буря уровня G-1. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

видео дня

Геомагнитная активность 17–20 июля / фото: скриншот

Сегодня, 20 июля, солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню. Однако К-индекс 3, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий.

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Завтра, 21 июля, ситуация начнёт меняться. К-индекс, по предварительным данным, повысится до 4, что соответствует жёлтому уровню. А уже 22 июля начнётся геомагнитный шторм красного уровня с К-индексом 5.

Магнитные бури 20–22 июля / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтение сезонных фруктов, орехов и рыбы;

Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;

Регулярное проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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