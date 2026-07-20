Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Анна Косик
20 июля 2026, 08:39обновлено 20 июля, 09:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Из-за повышения геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.
Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня
Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда геомагнитная активность повысится
  • Какой интенсивности будет магнитная буря в ближайшие дни

Уже несколько дней подряд геомагнитная обстановка остается спокойной. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. С 17 по 20 июля геомагнитной активности нет.

Однако вскоре ситуация несколько изменится, и на Земле начнётся магнитная буря уровня G-1. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

видео дня
Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня
Геомагнитная активность 17–20 июля / фото: скриншот

Сегодня, 20 июля, солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню. Однако К-индекс 3, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий.

Об источнике: Meteoagent

Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Завтра, 21 июля, ситуация начнёт меняться. К-индекс, по предварительным данным, повысится до 4, что соответствует жёлтому уровню. А уже 22 июля начнётся геомагнитный шторм красного уровня с К-индексом 5.

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня
Магнитные бури 20–22 июля / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтение сезонных фруктов, орехов и рыбы;
  • Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;
  • Регулярное проветривание комнаты.

Больше новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

09:12Мир
Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

08:39Синоптик
Запустили более 100 ракет: в чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине

Запустили более 100 ракет: в чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине

08:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

Какие три цветка на клумбе привлекают богатство и деньги: приметы

Китайский гороскоп на завтра, 20 июля: Драконам - прощение, Тиграм - возможность

Китайский гороскоп на завтра, 20 июля: Драконам - прощение, Тиграм - возможность

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — скидки, Рыбам — проекты

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — скидки, Рыбам — проекты

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

Последние новости

09:29

Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом — простой рецепт

09:12

Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

08:39

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

08:12

Запустили более 100 ракет: в чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине

07:57

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: повреждена городская инфраструктура

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
07:12

Сотни дронов атаковали Подмосковье: горят мегасклады Wildberries и нефтебазаВидео

05:55

Путинистка Королева платит тысячи долларов за "Москву" в США — детали

05:10

Один день изменит всю жизнь: каким знакам зодиака вот-вот повезет

04:41

Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

03:33

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

01:10

Ученые сделали громкое открытие: одна экзопланета может быть пригодна для жизни

19 июля, воскресенье
23:27

Удержание Крыма Россией станет невозможным: СМИ о тактике ударов Украины

22:27

Много погибших и раненых: РФ подло ударила по судну у берегов Одессы

22:18

Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, которую вручил Сырский

21:34

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать головуВидео

21:23

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: готовится "киллзона" со стороны БеларусиВидео

20:54

Гороскоп на август 2026: астролог назвала главные даты обогащения для РаковВидео

20:30

Сливочное масло будет мягким и свежим неделями: раскрыто главное правилоВидео

20:23

Принесет покой, удачу и защитит дом: что нужно положить под подушку

Реклама
19:34

Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

19:32

Мертвая тишина перед мощным взрывом: очевидцы о первых секундах после ударов РФ

19:23

Реформы не зависят от смены министра: Маркус призвал сохранить наработки Федоровамнение

19:15

Два затмения в августе 2026 откроют портал перемен: кого ждет важный периодВидео

18:50

Ошибаются почти все: как понять, что нижний ящик духовки подходит для храненияВидео

18:23

РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибшие и раненые, под завалами людиФотоВидео

18:22

Засор в раковине больне не грозит: раскрыт хитрый лайфхак с пластиковой бутылкойВидео

17:55

Гороскоп на август 2026: когда Тельцов ждет мощный финансовый взлетВидео

17:38

Топливо подорожает до 90 гривен: когда цены на АЗС пойдут вверх

17:28

Облегчение наступит не для всех: три знака зодиака, которым повезет 20 июля

17:25

Клубника удивит рекордным урожаем: главная летняя хитрость опытных дачниковВидео

17:07

Алина Гросу поразила изменениями сына за 3 месяца — как он выглядит сейчас

17:06

Ошибки при консервировании: какие помидоры нельзя мариновать на зиму

16:38

Стретегическому ракетоносцу оторвало хвост: детали удара по аэродрому Энгельс-2

16:14

Приметы на 20 июля: что предвещают гром, ранний петух и звезды вечером

16:14

РФ подняла Ту-22 и запустила ракеты Х-22: украинцев предупредили об угрозе

16:06

Никакой не "мусор": как на самом деле правильно называть бытовые отходы на украинском

15:58

РФ устроила ад в Киеве, Харькове и Сумах: чего на самом деле добиваются в КремлеВидео

15:55

Почему 20 июля нельзя откладывать важные дела: какой церковный праздник

15:52

Как носить модную юбку с пайетками: 5 стильных образов с базовыми вещамиВидео

Реклама
15:41

Зеленский провел совещание с командирами ВСУ: о чем они говорилиФото

15:38

Черная полоса закончилась: до 26 июля 3 знакам китайского зодиака наконец улыбнется удача

15:21

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

15:11

"Много говорить нельзя": Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ

15:08

От +32 градусов до града с штормовым ветром: когда погода резко изменится

14:34

В какие месяцы рождаются лучшие бабушки и дедушки: астрологи рассказали

14:10

"Возвращение": Гарри и Меган приняли важное решение о будущем семьи

13:40

Как быстро почистить жалюзи, не снимая их с окон: секреты профессиональных клинеров

13:32

52-летняя экс-солистка Spice Girls впервые вышла замуж: как прошла тайная свадьба

13:08

Жена Пивоварова публично поддержала его после слухов о свадьбе — детали

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять