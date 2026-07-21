Стеклянные перегородки в душевой теряют лидерство: что приходит им на смену

Специалисты рассказали, какие решения помогают сделать ванную комнату более просторной и удобной.

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Стеклянные душевые перегородки всё чаще уступают место альтернативам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем заменяют стеклянные перегородки в душевой

Какие варианты лучше всего подходят для небольших ванных

Почему рифленое стекло и шторки снова в моде

Стеклянные душевые перегородки, которые долгое время оставались одним из главных атрибутов современного дизайна ванных комнат, постепенно уступают место более практичным решениям.

Главред решил выяснить, какие решения сегодня набирают популярность и почему дизайнеры рекомендуют отказываться от традиционных стеклянных перегородок.

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Специалисты по интерьеру всё чаще предлагают альтернативы, которые требуют меньшего ухода, помогают эффективнее использовать пространство и лучше подходят для компактных помещений, пишет Kobieta.

Одной из главных причин смены тенденций эксперты называют сложность ухода за гладкими стеклянными поверхностями. На них быстро скапливаются известковый налет, мыльные разводы и следы от воды. Из-за этого владельцам приходится регулярно очищать стекло, чтобы оно сохраняло опрятный вид.

Плиточные перегородки

В свою очередь, одним из самых актуальных трендов становятся невысокие перегородки, облицованные той же плиткой, что и остальная часть ванной комнаты. Такое решение эффективно защищает помещение от брызг, не препятствует распространению света и помогает визуально увеличить пространство.

Дополнительным преимуществом является возможность использовать конструкцию в качестве места для хранения шампуней, гелей для душа и других средств.

Решения для небольших ванных комнат

Для небольших ванных комнат дизайнеры также советуют обратить внимание на складные, раздвижные или съемные двери для душевой зоны. После использования их можно легко сложить или отодвинуть к стене, освободив больше свободного места.

Такой подход позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, что особенно актуально для малогабаритных квартир.

Рифленое стекло

Еще одной популярной альтернативой становится рифленое стекло. Благодаря фактурной поверхности оно рассеивает свет, создает дополнительную приватность и в то же время не перегружает интерьер. Кроме того, на таком стекле значительно менее заметны отпечатки пальцев, следы от воды и известковый налет, что существенно упрощает уход.

Шторки для душа

По словам дизайнеров, современные занавески для душа также возвращаются в интерьерную моду. В отличие от моделей прошлых лет, сегодня их изготавливают из влагостойких материалов, в частности из специально обработанного хлопка и льна.

Такие занавески легко снимаются для стирки, а широкий выбор цветов и текстур позволяет использовать их не только как практичный элемент, но и как полноценную декоративную деталь интерьера.

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