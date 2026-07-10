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Ошибка почти каждого: кинологи рассказали, как нельзя гладить собак

Руслан Иваненко
10 июля 2026, 00:00
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Кинологи рассказали, почему даже дружелюбная собака может не хотеть, чтобы её гладили.
Собака
Какие действия человека собаки чаще всего воспринимают как угрозу / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что собаке неприятны прикосновения
  • Каких ошибок следует избегать при знакомстве
  • Где безопаснее гладить незнакомую собаку

Многие люди не могут удержаться от желания погладить собаку, особенно если животное выглядит дружелюбным и спокойным. Однако даже приветливый на вид пес может не хотеть физического контакта. Эксперты предупреждают: неправильное поведение человека при знакомстве с собакой может вызвать у животного стресс, страх или даже агрессивную реакцию, пишет журнал Pet Book.

Главред решил выяснить, как правильно знакомиться с собакой и каких ошибок следует избегать, чтобы не создавать для животного дискомфорт и не подвергать себя опасности.

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Ветеринарный специалист по поведению собак Барбара Шёнинг подчеркивает, что незнакомых собак не стоит гладить без разрешения их владельца. По её словам, человек не знает, какие прикосновения нравятся животному, а какие могут вызвать у него дискомфорт. Если собака воспримет прикосновение как угрозу, она может испугаться и даже отреагировать агрессивно.

Специалисты советуют не торопиться даже в том случае, если собака сама подошла к человеку во время прогулки. Как объясняет кинолог Джастина Лемпе, такое поведение еще не означает, что животное хочет физического контакта. Собаки часто просто проявляют интерес к незнакомцам. Поэтому лучше всего дать собаке возможность обнюхать человека, не пытаясь сразу ее погладить.

Барбара Шёнинг также рекомендует всегда спрашивать разрешения у владельца собаки, даже если человек хорошо разбирается в поведении животных. Если же владелец не хочет, чтобы его питомца гладили, он имеет право отказать.

По словам кинолога Рене Лучика, в таких ситуациях можно прямо сказать, что собака не любит чужих прикосновений. Если это не помогает, допустимо даже ответить, что животное кусается или у него есть блохи, чтобы избежать нежелательного контакта.

При знакомстве с собакой друзей или родственников эксперты также советуют не торопить события. Сначала лучше просто сесть и позволить животному самому решить, хочет ли оно подойти. Если собака будет чувствовать себя спокойно, она может сама подойти к человеку или даже прижаться к нему.

По словам Барбары Шёнинг, понять, что собака не против ласки, можно по ее поведению. Животное выглядит расслабленным, особенно мордочка, может опираться на человека или само искать физического контакта. Во время поглаживания тело собаки также должно оставаться расслабленным.

Как понять, что собаке неприятны прикосновения

В то же время существует немало сигналов, свидетельствующих об обратном. Если собака напряжена, отворачивает голову, переносит вес тела в другую сторону, прищуривает глаза, отводит уши назад или замирает, это означает, что контакт ей неприятен.

Джастина Лемпе обращает внимание на то, что многие люди ошибочно считают замершую собаку спокойной, хотя на самом деле она может испытывать сильный дискомфорт. Рене Лучик добавляет, что когда собака отворачивается, она фактически пытается выйти из неприятной для себя ситуации.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Особую осторожность эксперты советуют проявлять детям и людям, не имеющим опыта общения с собаками, ведь им труднее всего правильно распознать сигналы животного. Это касается и щенков. Как отмечают Рене Лучик и Джастина Лемпе, молодые собаки чаще стремятся играть, а не сидеть спокойно во время поглаживания, поэтому могут кусать руки.

Каких ошибок следует избегать при контакте с собакой

Специалисты также назвали самые распространенные ошибки, которых стоит избегать. Не рекомендуется наклоняться над собакой - лучше присесть рядом, чтобы не создавать для нее ощущения угрозы. Джастина Лемпе отмечает, что нет необходимости специально протягивать руку к морде собаки, чтобы она её понюхала, ведь животные прекрасно чувствуют запах человека даже с расстояния около двух метров. По её мнению, резкое движение рукой вперёд лишь вторгается в личное пространство собаки.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам / Инфографика - Главред

Эксперты также не советуют смотреть собаке прямо в глаза, поскольку она может воспринять это как вызов. Незнакомых собак не стоит гладить по морде, голове или животу, ведь это очень чувствительные части тела. Для первого контакта безопаснее выбрать спину.

Кроме того, Рене Лучик не рекомендует обнимать незнакомых собак, гладить их во время еды или похлопывать по бокам. По словам кинолога, во время еды животное может начать защищать свою пищу, а слишком сильные похлопывания по бокам не нравятся собакам и могут даже нанести им вред.

Как правильно гладить собаку - смотрите в видео.

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Об источнике: Pet Book

Pet Book (PETBOOK) - международный онлайн-журнал о домашних животных, принадлежащий Axel Springer Deutschland GmbH. Издание было запущено в 2022 году и ежедневно публикует новости, советы, аналитические материалы и репортажи о собаках, кошках, птицах, лошадях и других домашних и диких животных.

Редакция заявляет, что её главная цель - предоставлять владельцам животных независимую, понятную и профессионально подготовленную информацию о здоровье, поведении, уходе, питании и содержании домашних питомцев. К подготовке материалов привлекаются ветеринары, биологи, кинологи, зоопсихологи и другие профильные эксперты.

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