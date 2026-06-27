Почему одни собаки плавают, а другие тонут — причина удивит многих

Эксперты объяснили, как порода, строение тела и шерсть влияют на безопасность в воде.

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Все ли собаки умеют плавать — почему некоторые собаки тонут в воде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Умеют ли все собаки плавать

Почему собака тонет в воде

Как научить собаку плавать

Многие владельцы собак считают, что каждая собака от природы умеет плавать, ведь даже существует понятие "собачий стиль". Однако способность держаться на воде зависит не только от инстинкта, но и от анатомических особенностей животного. Для одних пород плавание является естественным занятием, а для других даже короткое пребывание в воде может стать опасным. Эксперты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube объясняют, почему одни собаки легко преодолевают водные препятствия, а другим нужна помощь владельцев. Форма тела, длина лап, вес, морда и шерсть играют важную роль в том, насколько комфортно собака чувствует себя в воде.

Главред выяснил, умеют ли все собаки плавать.

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Умеют ли все собаки плавать и почему это миф

Вопреки распространенному мнению, движения лапами в воде еще не означают, что собака плавает безопасно. Большинство животных действительно инстинктивно начинают делать движения, похожие на плавание, но удержать тело на поверхности воды и правильно управлять движением могут не все.

"Если вы считаете, что каждая собака — прирождённый пловец, подумайте ещё раз. Мы все слышали о знаменитом "собачьем стиле" плавания, но на самом деле не каждая собака создана для воды", — отметили эксперты проекта "Animal Wised".

Именно поэтому перед первым знакомством собаки с озером, морем или бассейном важно учитывать её физические возможности, а не только желание поиграть в воде.

От чего зависит способность собаки плавать

Главный фактор, определяющий успешность плавания, — анатомия. Строение тела может помогать животному держаться на воде или, наоборот, создавать дополнительные трудности.

На способность собаки плавать влияют:

форма грудной клетки;

длина лап;

вес тела;

форма морды;

тип и густота шерсти;

естественная физическая подготовка.

Смотрите видео о том, почему не все собаки умеют плавать:

Какие породы собак плохо плавают из-за строения тела

Наибольшие трудности в воде часто испытывают собаки с короткой мордой. К таким породам относятся английские бульдоги, мопсы и французские бульдоги.

"Из-за коротких морд им часто приходится наклонять голову вверх, чтобы дыхательные пути оставались над водой, что быстро изнуряет их", — говорится в видео.

Также проблемы могут возникать у собак с массивным телом и короткими лапами. Например, бульдогам и таксам сложнее поддерживать баланс и создавать достаточную силу для движения в воде.

Почему некоторые собаки тонут из-за мокрой шерсти

Не только форма тела влияет на плавание. Тип шерсти также может изменять поведение собаки в воде.

"Собаки с особенно густой или тяжелой шерстью могут погружаться под воду, когда их шерсть намокает, что делает плавание более утомительным", — добавили зооспециалисты.

Какие собаки лучше всего плавают в воде

Некоторые породы обладают природными преимуществами для плавания. Например, лабрадоры и золотистые ретриверы известны своей любовью к воде, но их способности объясняются не только характером.

"Их крепкие конечности, атлетическое телосложение и водоотталкивающая шерсть помогают им плавать с необычайной легкостью", — отметили они.

Одной из уникальных особенностей лабрадоров является так называемый "хвост выдры". Он толстый, сильный и хорошо двигается, поэтому помогает собаке управлять телом в воде. Хвост работает как естественный руль, помогая удерживать направление и баланс во время плавания.

Какие породы обладают природными адаптациями к воде

У некоторых собак даже есть особенности лап, которые помогают им эффективнее двигаться в воде.

"Ньюфаундленды и португальские водяные собаки используют эту природную адаптацию как встроенные весла, что позволяет им эффективнее двигаться в воде", — утверждают в "Animal Wised".

Как безопасно научить собаку плавать

Даже если порода считается хорошим пловцом, владельцу не стоит оставлять собаку без присмотра у воды. Первый опыт должен быть постепенным.

Для безопасного знакомства с водой следует:

начинать с неглубокой воды;

не заставлять собаку заходить в воду силой;

использовать положительное подкрепление;

при необходимости приобрести спасательный жилет.

Также важно учитывать температуру воды, ведь холод может повысить риск переохлаждения и проблем со здоровьем.

Могут ли все собаки научиться плавать

Большинство собак способны постепенно привыкнуть к воде, но уровень их природных способностей будет разным. Для одних плавание станет любимым развлечением, а другим понадобится дополнительная поддержка.

"Хотя многие собаки любят воду, некоторые породы от природы плавают лучше других, но каждой собаке необходим присмотр и соблюдение надлежащих мер безопасности", — резюмировали специалисты проекта "Animal Wised".

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Об источнике: Animal Wised Animal Wised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью информирования пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель Animal Wised — создать ресурс, где пользователи могут изучать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами Animal Wised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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