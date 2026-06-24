Можно ли кормить кошек тунцом — вердикт удивит многих

Можно ли давать кошкам тунца и насколько эта рыба безопасна для домашних питомцев. Зооэксперт рассказала о пользе и основных рисках.

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Едят ли кошки тунец — эксперт объяснила, когда рыба может нанести вред / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Можно ли давать кошкам тунец

Безопасен ли тунец для кошек

Тунец — один из продуктов, который многие кошки любят за насыщенный вкус и запах. Консервированная рыба может содержать полезные вещества, в частности омега-3 жирные кислоты, но добавлять её в рацион питомца нужно правильно. Зооэксперт проекта "Cats" объяснила в видео на YouTube, можно ли кошкам есть тунец, какой вариант продукта лучше выбирать и почему рыба не должна становиться основой ежедневного питания животного.

Главред выяснил, можно ли давать кошкам тунец.

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Можно ли кошкам есть тунец и какую пользу он приносит

Консервированный тунец может быть питательным продуктом для кошек благодаря содержанию жирных кислот омега-3. В то же время его стоит рассматривать лишь как дополнение к сбалансированному рациону, а не как основную пищу.

"Большинство кошек просто обожают его вкус", — отметила зооэксперт проекта "Cats".

Какой тунец можно давать кошкам

Если владелец решил угостить кота тунцом, важно правильно выбрать продукт. Лучше всего обращать внимание на состав и избегать вариантов с лишними компонентами.

Специалист советует выбирать наиболее натуральный вариант без дополнительных ингредиентов.

"Во-первых, следует выбирать тунец, консервированный в воде, а не в масле. Также следует выбирать тунец без добавок", — пояснила она.

Почему тунец не может быть основой рациона кошки

Несмотря на то, что рыба может нравиться кошкам и содержать полезные вещества, она не способна полностью заменить специально подобранное питание. Организму животного нужен сбалансированный набор питательных веществ.

Зооэксперт подчеркивает, что даже полезные продукты не должны вытеснять полноценный рацион.

Опасна ли рыба для кошек из-за токсинов и металлов

Чрезмерное употребление тунца вредно для организма кошки по нескольким причинам:

Несбалансированность: рыба не содержит всех необходимых витаминов и минералов (в частности, жизненно важного для кошек таурина).

рыба не содержит всех необходимых витаминов и минералов (в частности, жизненно важного для кошек таурина). Токсичность: крупные морские хищники, такие как тунец, накапливают в мясе тяжелые металлы.

"Существуют обоснованные опасения относительно загрязнения рыбы ртутью и другими токсинами", — предупреждает эксперт проекта "Cats".

Зависимость: из-за сильного запаха кошки быстро привыкают к тунцу и со временем могут отказываться от обычного полезного корма.

Как правильно включать тунец в рацион кошки

Тунец можно использовать в качестве небольшого дополнения к основному рациону, если он подходит конкретному животному.

"Поэтому, повторяю, никогда не стоит делать рыбу основным источником белка в рационе вашей кошки — лучше сочетать её с другими продуктами", — зооэксперт проекта "Cats".

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвящённый кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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