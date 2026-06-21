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Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химии

Руслан Иваненко
21 июня 2026, 21:19
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Специалисты поделились пошаговой инструкцией по безопасной чистке ковра.
Ковер
Как простые профилактические меры помогают уменьшить загрязнение ковров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно чистить ковер дома
  • Как не повредить волокна покрытия

Ковры в доме со временем накапливают грязь, следы от обуви, жир с кожи и шерсть домашних животных, из-за чего поверхность теряет свежий вид и быстрее изнашивается. Однако вернуть чистоту можно с помощью простых средств, которые есть почти в каждом доме — пищевой соды и перекиси водорода. Об этом сообщает Southern Living.

Главред решил разобраться, как правильно применять этот метод очистки и как часто его следует использовать, чтобы не повредить покрытие.

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"Пищевая сода поглощает жир и влагу, помогает отделить грязь, вызывающую пятна, и устраняет неприятные запахи. Перекись водорода окисляет и разрушает химические связи, придающие пятнам цвет", — отмечается в материале.

Как подчеркивают специалисты, подобный способ очистки не стоит использовать регулярно. Пищевая сода относительно безопасна для периодического применения, в частности для нейтрализации запахов примерно раз в месяц, однако с перекисью водорода нужно быть осторожнее. При частом использовании она может привести к потере цвета или ослаблению волокон ковра.

Для процедуры понадобятся пылесос, пищевая сода, перекись водорода, миска или пульверизатор, мягкая щетка или губка, а также чистые белые тряпки. Перед началом очистки специалисты советуют тщательно пропылесосить ковер, чтобы удалить пыль и мелкий мусор.

Как приготовить раствор для чистки

Далее следует приготовить раствор: в миске или пульверизаторе смешать по половине стакана пищевой соды и перекиси водорода, добавив один стакан воды. Перед использованием обязательно протестируйте средство на незаметном участке ковра, чтобы убедиться в отсутствии обесцвечивания.

"Слегка распылите раствор на ковер или нанесите смесь на пятно с помощью губки или мягкой щетки. Ковер должен быть влажным, но не промокшим. Оставьте на 10 минут. Чистой тряпкой осторожно промокните участок, не трите, чтобы не повредить волокна ковра. Удалите пищевую соду влажной тряпкой. Дайте участку полностью высохнуть и пропылесосьте", — рекомендуют в материале.

Чтобы дольше сохранить ковры чистыми, эксперты советуют использовать защитные коврики у входов в жилье и отказаться от хождения в обуви внутри помещения. Это помогает уменьшить количество грязи, жира и пыли, которые попадают в волокна покрытия.

Также важно своевременно убирать любые пролитые жидкости, не допуская их проникновения в структуру ковра. Пятна рекомендуется именно промокать, а не тереть, чтобы не повредить волокна. Мелкий мусор и крошки следует регулярно убирать пылесосом, ведь они могут действовать как абразив и постепенно разрушать структуру покрытия.

Как легко очистить ковер от пятен и неприятных запахов — смотрите в видео.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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