Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы, предупреждают эксперты.

https://glavred.info/lifehack/zhara-bolshe-ne-pomeshaet-snu-prostoy-sposob-sdelat-spalnyu-prohladnee-10774247.html Ссылка скопирована

Раскрыт способ, как справиться с жарой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Защитить комнаты от Солнца поможет уменьшить нагрев

Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы

С наступлением жаркой погоды многие сталкиваются с ситуацией, когда даже после захода солнца в доме сохраняется духота, а заснуть становится сложно. Причин этому может быть несколько.

Одна из них — накопление тепла внутри помещений в течение дня. Когда окна и шторы остаются закрытыми, чтобы защитить комнаты от солнечных лучей, это действительно помогает уменьшить нагрев. Однако если вечером не обеспечить приток свежего воздуха, накопленное тепло остается внутри дома, пишет Express.

видео дня

Значительную роль играет и состояние чердака. В жаркие дни под крышей может скапливаться большое количество горячего воздуха, который затем постепенно проникает в жилые помещения, особенно на верхних этажах.

Кроме того, строительные материалы, такие как кирпич, бетон, древесина и гипсокартон, способны долго удерживать тепло. Даже после снижения температуры на улице они продолжают отдавать накопленное тепло в комнаты, из-за чего пик дискомфорта часто приходится именно на ночные часы.

Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы. Холодильники, телевизоры, компьютеры и другая техника выделяют тепло во время работы, повышая температуру воздуха в помещении.

Что поможет сделать спальню прохладнее

Организуйте сквозное проветривание. Когда вечером температура на улице становится ниже, чем в доме, откройте окна с разных сторон жилья. Это поможет создать естественную циркуляцию воздуха и быстрее вывести накопившееся тепло.

Защищайте комнаты от перегрева днем. В самые жаркие часы рекомендуется держать закрытыми окна, шторы и жалюзи на солнечной стороне дома. Это позволяет сократить попадание прямых солнечных лучей и уменьшить нагрев помещений.

Проветривайте чердак. Если в доме есть чердачное помещение, вечернее проветривание поможет вывести горячий воздух, который скапливается под крышей и затем нагревает комнаты.

Сократите использование техники. По возможности выключайте электроприборы, которыми не пользуетесь. Даже устройства в режиме ожидания продолжают выделять тепло. Также в жаркие дни стоит ограничить использование духовки и другой техники, которая дополнительно нагревает воздух в доме.

Эти простые меры помогут снизить температуру в спальне и сделать ночной отдых более комфортным даже без использования кондиционера.

Как охладить квартиру в жару без кондиционера: простой способ

Во время летней жары специалисты энергетической отрасли рекомендуют использовать доступный способ снижения температуры в помещении без дополнительных затрат на электроэнергию. Для этого достаточно поставить ёмкости с холодной водой или льдом возле открытых окон либо перед вентилятором.

Такой метод помогает охладить проходящий воздушный поток, благодаря чему в комнате становится заметно свежее. По словам экспертов, этот несложный приём способен частично компенсировать отсутствие кондиционера и повысить комфорт в жаркие дни.

Смотрите видео - как справиться с жарой:

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 рассказала, что одним из самых простых способов защитить жильё от перегрева являются плотные шторы, которые не пропускают солнечные лучи в помещение. По её словам, такой метод помогает эффективно сохранять прохладу в комнатах.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред