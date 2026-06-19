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Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Алексей Тесля
19 июня 2026, 23:52
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Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы, предупреждают эксперты.
градусник, жара
Раскрыт способ, как справиться с жарой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Защитить комнаты от Солнца поможет уменьшить нагрев
  • Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы

С наступлением жаркой погоды многие сталкиваются с ситуацией, когда даже после захода солнца в доме сохраняется духота, а заснуть становится сложно. Причин этому может быть несколько.

Одна из них — накопление тепла внутри помещений в течение дня. Когда окна и шторы остаются закрытыми, чтобы защитить комнаты от солнечных лучей, это действительно помогает уменьшить нагрев. Однако если вечером не обеспечить приток свежего воздуха, накопленное тепло остается внутри дома, пишет Express.

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Значительную роль играет и состояние чердака. В жаркие дни под крышей может скапливаться большое количество горячего воздуха, который затем постепенно проникает в жилые помещения, особенно на верхних этажах.

Кроме того, строительные материалы, такие как кирпич, бетон, древесина и гипсокартон, способны долго удерживать тепло. Даже после снижения температуры на улице они продолжают отдавать накопленное тепло в комнаты, из-за чего пик дискомфорта часто приходится именно на ночные часы.

Дополнительным источником нагрева становятся бытовые приборы. Холодильники, телевизоры, компьютеры и другая техника выделяют тепло во время работы, повышая температуру воздуха в помещении.

Что поможет сделать спальню прохладнее

  • Организуйте сквозное проветривание. Когда вечером температура на улице становится ниже, чем в доме, откройте окна с разных сторон жилья. Это поможет создать естественную циркуляцию воздуха и быстрее вывести накопившееся тепло.
  • Защищайте комнаты от перегрева днем. В самые жаркие часы рекомендуется держать закрытыми окна, шторы и жалюзи на солнечной стороне дома. Это позволяет сократить попадание прямых солнечных лучей и уменьшить нагрев помещений.
  • Проветривайте чердак. Если в доме есть чердачное помещение, вечернее проветривание поможет вывести горячий воздух, который скапливается под крышей и затем нагревает комнаты.
  • Сократите использование техники. По возможности выключайте электроприборы, которыми не пользуетесь. Даже устройства в режиме ожидания продолжают выделять тепло. Также в жаркие дни стоит ограничить использование духовки и другой техники, которая дополнительно нагревает воздух в доме.

Эти простые меры помогут снизить температуру в спальне и сделать ночной отдых более комфортным даже без использования кондиционера.

Как охладить квартиру в жару без кондиционера: простой способ

Во время летней жары специалисты энергетической отрасли рекомендуют использовать доступный способ снижения температуры в помещении без дополнительных затрат на электроэнергию. Для этого достаточно поставить ёмкости с холодной водой или льдом возле открытых окон либо перед вентилятором.

Такой метод помогает охладить проходящий воздушный поток, благодаря чему в комнате становится заметно свежее. По словам экспертов, этот несложный приём способен частично компенсировать отсутствие кондиционера и повысить комфорт в жаркие дни.

Смотрите видео - как справиться с жарой:

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 рассказала, что одним из самых простых способов защитить жильё от перегрева являются плотные шторы, которые не пропускают солнечные лучи в помещение. По её словам, такой метод помогает эффективно сохранять прохладу в комнатах.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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