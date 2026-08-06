Подозрение в незаконном обогащении: Стефанишиной избрана мера пресечения

Кратко:
- ВАКС назначил Стефанишиной залог в размере 6 млн грн
- Суд возложил на нее ряд процессуальных обязанностей
- Экс-посол заявила, что не располагает такими средствами
В четверг, 6 августа, следственный судья ВАКС вынес решение о мере пресечения в отношении экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной в виде залога в размере 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему вице-премьер--премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен", - говорится в сообщении.видео дня
Также следственный судья полностью удовлетворил ходатайство детектива НАБУ в части возложенных на подозреваемую процессуальных обязанностей. Она обязана:
- являться по вызову к детективам НАБУ, прокурору, следственному судье или в суд в зависимости от стадии уголовного производства;
- уведомлять детективов НАБУ, прокурора или суд об изменении своего места жительства в зависимости от стадии уголовного производства;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи.
В ВАКС добавили, что Стефанишиной сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Реакция Стефанишиной на меру пресечения
Стефанишина в зале суда заявила, что у нее нет таких средств, чтобы внести залог, но она будет их искать.
"У меня нет ни 13, ни 6 миллионов, но я буду искать эти средства. Мой план - обеспечить безопасность семьи, избежать угроз, которые получаем я и члены моей семьи", - сказала она.
Стефанишина - последние новости
Как сообщал Главред, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
5 августа бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. Известно, что уголовное производство в отношении возможных неправомерных действий Стефанишиной САП открыла в июле 2025 года после публикации расследования "Украинской правды". На тот момент никому в рамках этого производства подозрение не предъявлялось.
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Об источнике: Высший антикоррупционный суд (ВАКС)
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - высший специализированный суд в Украине, созданный в соответствии с судебной реформой 2016 года.
Работа вновь созданного суда началась 5 сентября 2019 года.
Высший антикоррупционный суд является судом с всеукраинской юрисдикцией, созданным с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Помимо отправления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает её, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом.
Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.
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