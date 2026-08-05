Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни

Вы узнаете:
- Как подготовить морозильную камеру к размораживанию
- Как быстро разморозить морозильную камеру
- Чего категорически нельзя делать
Размораживание морозильной камеры - дело, которое хочется отложить на потом. Процесс кажется долгим и утомительным, ведь толстый слой льда отходит медленно, а уборка сопровождается лужами воды.
Главред расскажет о простом способе значительно ускорить таяние льда.
Как разморозить морозильную камеру за считанные минуты
Эксперты советуют использовать обычную алюминиевую фольгу, которая есть почти на каждой кухне, пишет NőkLapja. Алюминий - отличный проводник тепла. Он быстро нагревается и передает тепло дальше, обеспечивая равномерный теплообмен. Если выстелить внутренние стенки морозилки фольгой, а затем использовать тёплую воду, тепло быстрее доходит до льда, и он отслаивается крупными кусками.
Перед началом работы морозильную камеру нужно отключить от розетки и освободить от продуктов. Далее внутренние стенки выстилают фольгой, на дно кладут полотенце или тряпку для впитывания воды, а внутрь ставят миску с теплой водой или осторожно сбрызгивают лёд. Уже через несколько минут он начинает отходить самостоятельно, без необходимости отковыривать его ножом или другими предметами.
Чего делать не стоит
Самая большая ошибка - сбивать лёд острыми инструментами. Даже небольшое повреждение может испортить систему охлаждения, а её ремонт обходится дорого. Не стоит также лить кипяток, поскольку резкий перепад температуры может привести к появлению трещин в пластике.ʼ
Как предотвратить образование льда
Чтобы избежать образования толстого слоя инея, достаточно нескольких простых привычек:
- не держать дверцу открытой долго;
- класть внутрь только охлажденную пищу;
- следить за состоянием уплотнителя дверцы;
- периодически очищать резиновые прокладки от грязи.
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Об источнике: Noklapja
Noklapja - это венгерский еженедельный женский журнал, который выходит с 1958 года и входит в число старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.
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