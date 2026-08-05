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Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни

Инна Ковенько
5 августа 2026, 23:55
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Толстый слой льда в морозильной камере можно удалить гораздо быстрее, если знать простой кухонный лайфхак.

Лед в морозилке растает в считанные минуты: понадобится простой предмет из кухни
Как быстро разморозить морозильную камеру / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как подготовить морозильную камеру к размораживанию
  • Как быстро разморозить морозильную камеру
  • Чего категорически нельзя делать

Размораживание морозильной камеры - дело, которое хочется отложить на потом. Процесс кажется долгим и утомительным, ведь толстый слой льда отходит медленно, а уборка сопровождается лужами воды.

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Главред расскажет о простом способе значительно ускорить таяние льда.

Как разморозить морозильную камеру за считанные минуты

Эксперты советуют использовать обычную алюминиевую фольгу, которая есть почти на каждой кухне, пишет NőkLapja. Алюминий - отличный проводник тепла. Он быстро нагревается и передает тепло дальше, обеспечивая равномерный теплообмен. Если выстелить внутренние стенки морозилки фольгой, а затем использовать тёплую воду, тепло быстрее доходит до льда, и он отслаивается крупными кусками.

Перед началом работы морозильную камеру нужно отключить от розетки и освободить от продуктов. Далее внутренние стенки выстилают фольгой, на дно кладут полотенце или тряпку для впитывания воды, а внутрь ставят миску с теплой водой или осторожно сбрызгивают лёд. Уже через несколько минут он начинает отходить самостоятельно, без необходимости отковыривать его ножом или другими предметами.

Чего делать не стоит

Самая большая ошибка - сбивать лёд острыми инструментами. Даже небольшое повреждение может испортить систему охлаждения, а её ремонт обходится дорого. Не стоит также лить кипяток, поскольку резкий перепад температуры может привести к появлению трещин в пластике.ʼ

Что не стоит класть в морозилку
Что не стоит класть в морозилку / Инфографика: Главред

Как предотвратить образование льда

Чтобы избежать образования толстого слоя инея, достаточно нескольких простых привычек:

  • не держать дверцу открытой долго;
  • класть внутрь только охлажденную пищу;
  • следить за состоянием уплотнителя дверцы;
  • периодически очищать резиновые прокладки от грязи.

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Об источнике: Noklapja

Noklapja - это венгерский еженедельный женский журнал, который выходит с 1958 года и входит в число старейших и самых популярных изданий страны. Он ориентирован на широкую аудиторию, уделяя особое внимание темам семьи, воспитания детей, психологии, культуры, моды и быта, а также регулярно публикует интервью с известными людьми и материалы об общественных тенденциях.

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