Уничтожить ОТРК "Искандер" до запуска чрезвычайно сложно: "Флеш" назвал причину

По словам "Флеша", россияне научились прокладывать маршруты для установок так, чтобы их не замечали спутники.

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Уничтожить российскую пусковую установку "Искандер" до момента запуска чрезвычайно сложно / Коллаж: Главред, фото: militarnyi.com, facebook.com/Serhii.Flash

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"Искандеры" чрезвычайно сложно обнаружить до запуска

Россияне прокладывают маршруты так, чтобы скрыться от спутников

"Искандеры" полностью производятся из российских ресурсов и электроники

Уничтожить российскую пусковую установку"Искандер" до момента запуска чрезвычайно сложно, несмотря на то, что её перемещение к пусковой позиции может длиться около 5 часов.

Российские военные научились прокладывать маршруты таким образом, чтобы установки оставались незаметными для спутников. Об этом заявил советник президента Сергей Бескрестнов в эфире телемарафона.

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"Поймать "Искандер" на марше или возле позиции, где он разворачивается, очень сложно. Это то же самое, когда говорят, что нужно уничтожить производство "Искандеров". Мы понимаем, что оно находится глубоко под землей и атаковать его далеко не так просто. К сожалению, санкции здесь тоже действуют не очень эффективно, ведь "Искандер" - пожалуй, единственное изделие, которое на 100% изготавливается из российских ресурсов и российской электроники", - говорится в сообщении.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Почему Россия увеличивает количество баллистических ударов - объяснение ВВС

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия в последнее время существенно увеличила количество ударов баллистическими ракетами по Украине. По его словам, частота атак зависит от задач, которые Кремль ставит перед своими войсками.

"За последние 35 дней мы фактически пережили четыре крупных массированных удара именно по Киеву с применением баллистических ракет. Поэтому я просил журналистов не гоняться за сенсациями о "крупнейшей атаке", ведь противник регулярно осуществляет масштабные обстрелы", - отметил Игнат.

Он пояснил, что Россия использует не только ракеты "Искандер-М", но и ракеты комплексов С-300 и С-400, которые применяются для ударов по наземным целям, а также гиперзвуковые "Цирконы". По словам Игната, эффективно противостоять такому оружию могут преимущественно системы Patriot.

Искандер / Инфографика: Главред

Удары баллистическими ракетами по Украине - последние новости по теме

Ранее Сергей "Флеш" заявлял, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно.

Напомним, россияне ночью 5 августа нанесли удары баллистическими ракетами по Киеву и Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что известно о 44 пострадавших и 17 погибших в результате удара, а также о применении 24 баллистических ракет, четырех ракет "Циркон"/"Оникс" и 115 беспилотников.

Как писал Главред, в ГУР сообщили о развертывании ракетного подразделения в Воронежской области для усиления ударов баллистическими ракетами по Украине. В состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих КНДР, примерно 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок.

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О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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