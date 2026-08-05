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Помидоры сразу начнут краснеть: огородник назвал единственный действенный метод

Юрий Берендий
5 августа 2026, 20:05
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Садовод объяснил, какие работы в начале августа помогут растению направить силы на созревание плодов.

Помидоры не краснеют - какую ошибку нужно исправить в августе
Помидоры не краснеют - какую ошибку нужно исправить в августе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Чем подкормить томаты для сладкого вкуса и ускорения созревания
  • Как правильно вносить калий под корень томатов в августе
  • Почему нельзя опрыскивать томаты по листьям в жаркую погоду

Начало августа - решающий период для созревания томатов. Именно сейчас одна простая процедура помогает растению направить все ресурсы на налив и созревание плодов, а не на дальнейший рост. По словам огородника, блогера и автора YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрея, большинство популярных советов не дают ожидаемого результата.

видео дня

Самым эффективным способом он называет механическое вмешательство, которое нужно провести именно в начале августа.

Главред выяснил, как ускорить созревание томатов в открытом грунте в августе.

Как ускорить созревание помидоров в начале августа

Специалист советует не бояться обрезать верхушку высокорослых томатов. Именно эта процедура позволяет растению переключиться на формирование уже имеющихся плодов.

"Самый простой метод, и в то же время он наиболее проверенный, - это обрезка верхушки томата. Не жалеем, а просто обрезаем, и это пойдет томату на пользу. Во-первых, вы избавитесь от помидоров, которые не достигнут зрелости к осени, ведь завязавшимся помидорам нужно около 40 дней для созревания", - отметил огородник.

Он объясняет, что после удаления верхушки растения оно полностью меняет свои приоритеты.

"В этой верхушке выделяются специальные вещества, которые стимулируют рост помидора. Если мы удаляем эту верхушку, эти вещества перестают выделяться, и растение понимает, что ему нужно переключиться на созревание. Поэтому оно будет направлять свои силы на то, чтобы помидоры наливались, а на рост уже не будет тратить ресурсы", - подчеркнул эксперт.

Смотрите видео о том, зачем обрезать верхушку высокорослых помидоров:

Какие помидоры не нужно обрезать: важные нюансы

В то же время такой способ подходит не всем сортам и требует внимательности при работе с кустом.

"Обрезку верхушки проводим только у высокорослых томатов. Детерминантные томаты сами останавливают рост. Обрезать такие верхушки у детерминантных томатов нет смысла", - отметил огородник.

Он также объяснил, как правильно выполнить обрезку над соцветием.

"Вот здесь кисть уже отцвела, уже завязались помидоры. Эти оставляем. Над ней оставляем один или два листа, лучше два. И тогда уже обрезаем кисть, которая ещё цветет", - советует специалист.

Нужно ли обрезать листья томатов во время жары

Несмотря на распространенные рекомендации по массовому удалению зелени, сейчас огородник предостерегает от чрезмерного увлечения этим процессом.

"Особенно сейчас, когда стоит жара 36–37 градусов. Нам нужна листва, чтобы она защищала растение и сами помидоры от ожогов на солнце. Если листва здоровая, то лучше пусть она затеняет и помогает растению пережить жаркий период", - убежден эксперт.

По его словам, убирать стоит только те листья, которые уже имеют явные признаки заболеваний.

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов

Особое внимание огородник советует уделить соотношению элементов в питательных растворах, отдавая предпочтение калию.

"Калиевые удобрения помогут этим томатам налиться и перенаправить питательные вещества из листьев в плоды. Благодаря правильному соотношению томат будет правильно развиваться и формировать сочные плоды", - отметил специалист.

Также он рекомендует применять концентрированные, хорошо усваиваемые компоненты с калием и фосфором.

"Высокорастворимые калийно-фосфорные подкормки действуют очень быстро - буквально за три дня усваиваются растением. За счет фосфора мы также существенно улучшаем сахаристость и вкус наших томатов", - подчеркнул огородник.

Корневая или листовая подкормка: что выбрать в жару

По словам эксперта, в жаркие дни от опрыскивания по листьям лучше отказаться или сочетать его с основными процедурами.

"В жару не проводим листовую подкормку томатов, чтобы не обжечь листья. Одна листовая подкормка обеспечивает лишь 30 % от корневой. Поэтому одного опрыскивания для полноценного обеспечения растения калием может быть недостаточно. Обязательно нужно провести корневую подкормку с удобрением, а затем, при необходимости, дополнять листовыми обработками", - подытожил специалист.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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