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Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 14:48обновлено 5 августа, 15:39
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Защита бывшей посол попросила провести заседание в закрытом режиме.
Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения
Стефанишиной вручили новое подозрение / Коллаж: Главред, фото: ЦПК, facebook.com/olga.kravets.796

Кратко:

  • Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП
  • Речь идет о возможном незаконном обогащении
  • ВАКС приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения

Бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. В настоящее время Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании ей меры пресечения. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

В начале судебного заседания сторона защиты Ольги Стефанишиной попросила провести рассмотрение дела в закрытом режиме. Причины такой просьбы пока не разглашаются.

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По информации источников "УП", Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении.

Что известно об уголовном производстве

Уголовное производство в отношении возможных неправомерных действий Стефанишиной САП открыла в июле 2025 года после публикации расследования "Украинской правды". На тот момент никому в рамках этого производства подозрение не предъявлялось.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, дело могло касаться возможного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Ранее в СМИ сообщалось, что Ольга Стефанишина пользовалась квартирой, принадлежащей ее матери, однако это жилье якобы не было указано в ее декларации.

Также в расследовании "Украинской правды" говорилось о том, что люди из ближайшего окружения чиновницы через Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получили в управление несколько крупных объектов недвижимости. Среди них, по данным журналистов, был Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.

В настоящее время суд должен определить дальнейшую меру пресечения для Стефанишиной после вручения нового подозрения.

Что сказала Ольга Стефанишина

Бывший посол в США Ольга Стефанишина также прокомментировала информацию о процессуальных действиях правоохранительных органов, в которых упоминается ее имя. Она подчеркнула, что такие действия не являются доказательством вины, а являются частью законной работы правоохранительной системы.

"Любые процессуальные действия - это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды", - написала она в Facebook.

По её словам, вопрос о недвижимости она подробно объяснила ещё более года назад и предоставила журналистам все необходимые документы.

"Мне нечего было и нет чего скрывать", - отметила Стефанишина.

Бывшая посол подчеркнула, что после завершения дипломатической миссии вернулась в Украину и не собирается уклоняться от ответов на вопросы. Стефанишина добавила, что доказывать обвинения должна сторона, которая их выдвигает, а она намерена отстаивать свою позицию законным путем.

"Я же сделаю то, что должна: спокойно, в рамках закона отстаивать свою позицию. В результате я не сомневаюсь", - добавила она.

Увольнение Ольги Стефанишиной - что известно

Напомним, в июле 2025 года президент Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США.

Однако 3 августа 2026 года президент освободил Ольгу Стефанишину от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Сама Стефанишина заявила, что решение покинуть пост было её личным и связано с личными обстоятельствами. Она назвала работу в Вашингтоне во время полномасштабной войны "величайшей честью" и поблагодарила Зеленского за доверие.

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О личности: Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Посол Украины в США (с 27 августа 2025 года по 3 августа 2026 года). Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2025). Министр юстиции (2024-2025).

Награждена орденом "За заслуги" III степени (21 декабря 2023 года) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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НАБУ САП новости Украины Ольга Стефанишина
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