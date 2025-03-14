'Переговоры закрыты': Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

Главное из заявления Стефанишиной:
- Украина и США согласовали все детали соглашения о полезных ископаемых
- Киев готов подписать соглашение в любой момент
- США пока не определились с конкретной датой
Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет Интерфакс-Украина.
По ее словам, текст соглашения полностью согласован и никакие изменения больше не вносятся. В то же время американская сторона еще не определилась с конкретной датой и условиями подписания.
"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", - отметила она.
Соглашение о полезных ископаемых - новости Украины
Как сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между Украиной и США по минеральным ресурсам будет подписано в ближайшее время. Он назвал переговоры с главой ОПУ Андреем Ермаком успешными и подчеркнул, что это станет основой для долгосрочного экономического партнерства.
Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.
Кроме этого, политический эксперт Тарас Загородний отметил, что соглашение является успехом украинской дипломатии, а сам договор - "рамочным" и не обязывает Украину к немедленным действиям. По его прогнозу, документ все же будет подписан, ведь для этого не требуется присутствие Владимира Зеленского.
Читайте также:
- Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США - Зеленский
- Когда подпишут соглашение о минералах: у Зеленского и Трампа сделали новые заявления
- Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня
Кто такая Ольга Стефанишина
Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:
- комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
- украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.
Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред