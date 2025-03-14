'Переговоры закрыты': Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

Украина и США согласовали текст соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, заявила Ольга Стефанишина.

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Переговоры по сделке по минералам закрыты / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Министерство юстиции Украины

Главное из заявления Стефанишиной:

Украина и США согласовали все детали соглашения о полезных ископаемых

Киев готов подписать соглашение в любой момент

США пока не определились с конкретной датой

Украина завершила переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Киев готов подписать документ в любой момент. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, текст соглашения полностью согласован и никакие изменения больше не вносятся. В то же время американская сторона еще не определилась с конкретной датой и условиями подписания.

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"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях они хотят его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", - отметила она.

Соглашение между Украиной и США / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - новости Украины

Как сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение между Украиной и США по минеральным ресурсам будет подписано в ближайшее время. Он назвал переговоры с главой ОПУ Андреем Ермаком успешными и подчеркнул, что это станет основой для долгосрочного экономического партнерства.

Также президент США Дональд Трамп считает, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для восстановления военной помощи Украине, сообщает NBC News. По данным источников, Трамп требует изменения позиции Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, включая уступки территорий в пользу России.

Кроме этого, политический эксперт Тарас Загородний отметил, что соглашение является успехом украинской дипломатии, а сам договор - "рамочным" и не обязывает Украину к немедленным действиям. По его прогнозу, документ все же будет подписан, ведь для этого не требуется присутствие Владимира Зеленского.

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Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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