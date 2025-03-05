"Украина никому ничего не должна": названо важное условие договора об ископаемых

Что сказал Загородний:
- Киев и Вашингтон подпишут сделку по редкоземельным металлам
- Если Украина не будет получать военную помощь, то она ничем США не обязана
Украина и Соединенные Штаты все-таки подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Текст согласован, но в нем еще будет множество нюансов. Главное условие договора заключается в том, что если Киев не будет получать военную помощь, то он Вашингтону ничего не должен. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.
В интервью Главреду он рассказал о том, что соглашение – хорошая работа украинской дипломатии.
"Текст уже согласован. Это хорошая работа украинской дипломатии. Украинцы наконец научились писать договора так, как пишет их Запад – ничего не ясно, но очень интересно. Там прописано, по сути, что, если нет военной помощи, то Украина никому ничего не должна. Это лишь договор о намерениях. Мы договорились что-то создать, а теперь можем думать об этом лет сто. Потому что Украина не согласится на то, что там написано. Там будет еще множество нюансов", - отметил эксперт.
Также он сделал прогноз, согласно которому договор все-таки будет подписан.
"Я думаю, что это рамочное соглашение будет подписано, потому что для его подписания не требуется присутствие Зеленского", - подчеркнул Тарас Загородний.
Смотрите видео, в котором Загородний оценил сделку по полезным ископаемым:
Соглашение о редкоземельных металлах – что о нем известно:
Как сообщал Главред, подписание Украиной и США договора о добыче украинских редкоземельных металлов должно было состояться 28 февраля в Вашингтоне. Однако после словесной перепалки между главой Белого дома Дональдом Трампом, президентом Владимиром Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, документ был отложен.
3 марта Трамп сказал, что сделку по редкоземельным металлам все еще можно подписать. По мнению президента США, это "отличная сделка для Америки".
4 марта Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых. Также он выразил сожаление тем, что произошло в Овальном кабинете, и призвал Трампа к налаживанию отношений.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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