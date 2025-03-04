'Пришло время сделать все правильно': Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины заявил, что Киев готов работать вместе с президентом США Дональдом Трампом для достижения мира.

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Украина готова работать под "сильным лидерством" Трампа для мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина готова конструктивно работать под лидерством Трампа

Киев готов подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое время и в любом формате"

Встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось

Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", - написал глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что первыми этапами для окончания войны может стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - прекращение ракетных ударов, атак дронами и бомбардировок гражданской инфраструктуры, а также перемирие на море. Однако, как отметил прездент, только если Россия также выполнит эти условия.

"Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент Украины вспомнил недавнюю встречу в Белом доме, отметив, что она "прошла не так, как предполагалось". Однако Киев рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном в будущем.

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - зазначил он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о стратегических минералах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - добавил украинский президент.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Конфликт между Трампом и Зеленским - новости по теме

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Однако переговоры между лидерами прошли в напряженной атмосфере, и по итогам встречи Зеленский досрочно покинул Белый дом. Ожидаемое соглашение между США и Украиной по стратегическим минералам не было подписано.

Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил 3 марта, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку. В то же время он утверждает, что соглашение еще не "умерло" и является "замечательным для Америки".

Зато президент Украины Владимир Зеленский не планирует извиняться перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете, несмотря на давление со стороны окружения американского лидера. Однако он готов выполнить одно из его требований - заключить соглашение о полезных ископаемых, что даст США доступ к части природных ресурсов Украины, сообщили в BBC.

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оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

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