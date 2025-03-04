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"Пришло время сделать все правильно": Зеленский обратился к Трампу

Руслана Заклинская
4 марта 2025, 18:05обновлено 4 марта, 18:47
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Президент Украины заявил, что Киев готов работать вместе с президентом США Дональдом Трампом для достижения мира.
'Пришло время сделать все правильно': Зеленский обратился к Трампу
Украина готова работать под "сильным лидерством" Трампа для мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина готова конструктивно работать под лидерством Трампа
  • Киев готов подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое время и в любом формате"
  • Встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось

Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", - написал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что первыми этапами для окончания войны может стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - прекращение ракетных ударов, атак дронами и бомбардировок гражданской инфраструктуры, а также перемирие на море. Однако, как отметил прездент, только если Россия также выполнит эти условия.

"Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент Украины вспомнил недавнюю встречу в Белом доме, отметив, что она "прошла не так, как предполагалось". Однако Киев рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном в будущем.

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", - зазначил он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о стратегических минералах и безопасности "в любое время и в любом удобном формате".

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - добавил украинский президент.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Конфликт между Трампом и Зеленским - новости по теме

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Однако переговоры между лидерами прошли в напряженной атмосфере, и по итогам встречи Зеленский досрочно покинул Белый дом. Ожидаемое соглашение между США и Украиной по стратегическим минералам не было подписано.

Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил 3 марта, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку. В то же время он утверждает, что соглашение еще не "умерло" и является "замечательным для Америки".

Зато президент Украины Владимир Зеленский не планирует извиняться перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете, несмотря на давление со стороны окружения американского лидера. Однако он готов выполнить одно из его требований - заключить соглашение о полезных ископаемых, что даст США доступ к части природных ресурсов Украины, сообщили в BBC.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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