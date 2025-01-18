Трамп хочет 'покончить' с войной в Украине: экс-советник предупредил об опасности

Бывший советник Трампа отметил, что Россия может быть заинтересована в договоренностях, которые закрепят текущие позиции на фронте.

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Трамп хочет как можно быстрее завершить войну/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Болтона:

Трамп хочет как можно быстрее завершить войну в Украине

Президента США не слишком волнуют условия, на которых будет достигнуто прекращение войны

Длительное перемирие может превратить линии разграничения в новую границу

Избранный президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют. Об этом заявил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью для японского телевидения.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - сказал он.

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По словам Болтона, РФ, вероятно, будет заинтересована в договоренностях, которые закрепят текущие позиции на фронте. Экс-советник подчеркнул, что длительное перемирие может постепенно превратить линии разграничения в границу между Украиной и РФ.

"И чем дольше это прекращение огня будет продолжаться - тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной", - предположил Болтон.

Трамп и завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп и его команда планируют работать над "сильным" мирным соглашением. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что соглашение будет выгодным для Украины.

Также экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предполагает, что, несмотря на заявления Трампа о прекращении огня в Украине, его подход будет заключаться в сильном давлении на обе стороны войны для заключения быстрого мира.

Как сообщал Главред, избранный президент США, планирует давить на Россию и Владимира Путина, сначала используя санкции, а при необходимости и более жесткие меры. Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Трамп может способствовать перемирию или прекращению огня в Украине, но завершение войны потребует десятилетий.

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Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон - американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

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