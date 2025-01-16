Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

Украина настроена сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные переговоры и консультации.

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В ОП рассказали о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

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В ОП рассказали о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Ермак контактирует с членами новой команды Трампа

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Сразу после инаугурации Трампа между командами начнутся официальные разговоры и консультации, а сама встреча может состояться в ближайшее время, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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"Я не верю в любой сценарий, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной. А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", - убежден глава ОП.

Он отметил, что вскоре команды двух президентов смогут встретиться и Украина настроена сразу после инаугурации Трампа начать официальные переговоры и консультации.

"И я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну", - отметил собеседник.

Он также уточнил, что находится в контакте с несколькими членами новой команды Трампа.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что с большим уважением отношусь к нашим партнерам, к их законодательству. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна", - добавил Ермак.

Как сообщал Главред, в МИД анонсировали контакты Зеленского с США. Войну необходимо завершить справедливо по отношению к Украине, подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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