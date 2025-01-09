'Сроки сдвинулись': глава МИД Британии сказал, когда Трамп может закончить войну

Министр иностранных дел Британии считает маловероятным достижение мирного соглашения 21 января.

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Глава МИД Британии назвал дату возможного окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Лемми:

Трамп постепенно отказывается он заявлений о возможности завершения войны за день

Мирные переговоры могут начаться ближе к Пасхе (20 апреля)

Пока не видно готовности Путина к переговорам

Мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, пишет The Sun.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп постепенно меняет свои предыдущие заявления о возможности завершения войны в Украине за день. Лемми напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что может договориться о мире в течение 24 часов, связавшись с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Однако, как отметил глава МИД, недавно Трамп сдвинул эти ожидания. Лемми утверждает, что теперь речь идет о более реалистичном сроке - Пасхе 2025 года, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля.

"Дональд Трамп еще не пришел к власти. Я думаю, что, судя по тому, что я видел в течение последних нескольких дней, есть признаки небольшого отката от этого ощущения, что каким-то образом соглашение будет достигнуто 21 января, я думаю, что теперь это маловероятно. И мы слышим, что на самом деле сроки несколько сдвинулись... в сторону Пасхи", - сказал Лемми.

По его мнению, мирный план Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации, которая должна состояться 20 января.

Министр иностранных дел Великобритании также отметил, что пока он не видит "никаких доказательств" готовности российского президента Владимира Путина к переговорам. Лемми также отметил, что эра мира после Холодной войны завершилась, и сегодня безопасность Европы находится "на острие ножа".

"США будут пытаться оставить обе стороны довольными соглашением, которое заморозит конфликт именно там, где он находится сейчас. Это даст России землю, которую она украла, но, в свою очередь, защитит границу Украины, чтобы предотвратить любые дальнейшие нападения в последующие годы", - отметили в издании.

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Напомним, в сентябре Дональд Трамп заявил, что если он выиграет президентские выборы в США, то в первый день своего президентства позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру РФ Владимиру Путину. По его словам, мирное "соглашение будет заключено в течение 24 часов".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине быстро, важно сделать это таким образом, чтобы избежать ее повторения. Он подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа, а окончательные переговоры состоятся после его инаугурации.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп во время своей первой пресс-конференции сказал, что война в Украине может еще больше обостриться. Он также обвинил администрацию президента Байдена в том, что она "провоцирует войну".

Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует найти решение для завершения войны между Россией и Украиной в течение 100 дней после его инаугурации. Как заявил специальный представитель Трампа Кит Келлог, цель - сохранить суверенитет Украины и обеспечить справедливое соглашение.

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