Зачем на самом деле Трампу Гренландия: в Reuters раскрыли важные детали

Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить влияние страны.

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Для чего Трампу Гренландия / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

Ключевые тезисы:

Трамп не планирует использовать военную силу для давления

Настоящее наследие заключается в том, чтобы расширить США

Избранный президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить влияние страны и создать историческое наследие.

Один из анонимных источников издания Reuters отметил, что Трамп не планирует использовать военную силу, но рассматривает дипломатическое или экономическое давление на Данию.

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"Настоящее наследие заключается в том, чтобы расширить США. Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель. Он много об этом говорит", - говорится в материале.

Последние территории, которые стали частью США - это Аляска и Гавайи в 1959 году. Другой собеседник рассказал, что среди внешнеполитических приоритетов Трампа есть пункт "Покупка Гренландии".

Бывшие и нынешние соратники президента подтверждают, что его интерес к территориальной экспансии связан со стремлением оставить "прочное наследие".

Планы Трампа на Гренландию - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США "нацелятся" на Канаду и Гренландию. Александр Палий прокомментировал заявления Трампа о желании взять под контроль Канаду и Гренландию. Разделить мир между США, Россией и Китаем Трампу вряд ли удастся, считает Палий.

Дания изменила королевский герб из-за намерения датских властей сохранить контроль над территориями, которые, по словам Трампа, он хотел бы, чтобы США купили. Этот шаг был сделан на фоне растущей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности.

Михаил Гончар рассказал, почему претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандоры. Китай и Россия интенсивно развивают Северный морской путь, используя арктическую слабость США. Если Россия ревизует границы в Европе, то США имеют все основания ревизовать границы в Арктике.

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