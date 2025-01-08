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"Сюрприз для РФ": для чего Трампу Гренландия и будут ли США воевать за остров

Юрий Берендий
8 января 2025, 16:08
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Дональд Трамп вызвал новую волну обсуждений, высказав территориальные претензии к Гренландии, крупнейшему в мире острову под управлением Дании.
'Сюрприз для РФ': для чего Трампу Гренландия и будут ли США воевать за остров
Гренландия для США - для чего Трампу Гренландия и будет ли США воевать за остров / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Что сказал Трамп о вводе войск США в Гренландию
  • Как реагируют в Дании и ЕС и во сколько могут оценить Гренландию
  • Какова цель территориальных претензий Трампа

Новый президент США Дональд Трамп снова привлек внимание мирового сообщества, заявив о территориальных претензиях к Гренландии. Этот крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, является автономной территорией в составе Королевства Дания. Хотя Гренландия имеет собственное правительство и значительную политическую автономию, вопросы ее стратегического значения, природных ресурсов и влияния на арктический регион давно интересуют глобальных игроков. Заявления Трампа могут стать началом новой геополитической дискуссии относительно будущего этой арктической территории.

Главред собрал главное, что стоит знать о территориальных претензиях Трампа относительно статуса Гренландии.

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Что сказал Трамп о присоединении Гренландии к США

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что соглашение о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам должно состояться, подчеркнув необходимость сделать этот крупнейший в мире остров "снова большим".

"Дон-младший (речь идет о сыне Трампа - ред.) и мои представители приземлились в Гренландии. Прием был замечательным. Им и всему свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Эта сделка должна состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой снова!", - говорится в заметке избранного президента США.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

О введении войск в Гренландию

Как сообщает Politico, Трамп не исключает возможности использования экономического или военного принуждения для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что не подтверждает этого, однако и не отрицает.

"Нет. Возможно, нам придется что-то сделать .... Вы говорите о Панаме и Гренландии - нет, я не могу заверить вас ни в том, ни в другом", - добавил он.

Трамп неоднократно высказывал стремление, чтобы США приобрели Гренландию, называя эту датскую территорию "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности. По его мнению, США нуждаются в острове, и даже если Дания имеет на него законное право, она должна отказаться от Гренландии в интересах безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Трамп ранее призвал Панаму вернуть право собственности на Панамский канал, которое США передали этой стране в 1977 году. Однако эти заявления вызвали возмущение президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который назвал панамский контроль над каналом "неоспоримым и не подлежащим обсуждению".

"Послушайте, Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Он эксплуатируется Китаем. Китаем! И мы отдали Панамский канал Панаме, а не Китаю", - заявил Трамп.

Реакция Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что остров Гренландия принадлежит его жителям. Такое заявление она сделала, отвечая на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить территорию к Соединенным Штатам.

"Я хотела бы четко заявить, что с точки зрения датского правительства, Гренландия принадлежит гренландцам", - заявила она в комментарии изданию Berlingske, передает "Европейская правда".

Фредериксен напомнила, что во время предыдущего президентского срока Трамп уже выражал желание "купить" Гренландию, что вызвало официальную реакцию Дании. Правительство страны подчеркнуло, что остров не продается, о чем премьер вновь заявила в комментарии телеканалу TV2.

"Среди гренландцев существует большая поддержка того, что Гренландия не продается и не будет продаваться в будущем", - сказала она.

В то же время она подчеркнула, что США остаются важнейшим и ближайшим союзником Дании. Фредериксен добавила, что не верит в возможность применения военного или экономического давления со стороны США для получения контроля над Гренландией.

"Я не могу себе представить, что мы до этого дойдем. Думаю, что мы должны сосредоточиться на том, чтобы продолжать вести дела друг с другом и делать это должным образом", - сказала она.

Как реагируют в самой Гренландии

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении предположил возможность обретения независимости острова от Дании, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что, как и другие страны мира, Гренландия должна работать над преодолением препятствий для сотрудничества, которые можно назвать "оковами колониальной эпохи", и двигаться вперед.

"Пора нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее - относительно того, с кем мы будем сотрудничать и какими будут наши торговые отношения. Ведь наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут и в дальнейшем происходить только через Данию", - сказал лидер Гренландии.

Во сколько обойдется для США покупка Гренландии

Гренландия не продается, и ни официальные представители острова, ни Дании не давали оснований для предположений о возможной продаже.

Однако, гипотетически, по оценкам The Washington Post в 2019 году, стоимость Гренландии могла бы достигать $1,7 трлн, учитывая ее промышленный потенциал и природные ресурсы.

Ранее, в 1946 году, США предлагали Дании приобрести остров за $100 млн золотом, что сейчас эквивалентно примерно $1,4 млрд.

Реакция Еврокомиссии и стран ЕС

Еврокомиссия заявила, что ожидает продолжения сотрудничества с администрацией США по стратегически важным вопросам и подчеркнула необходимость соблюдения принципа уважения к суверенитету государств, сообщает "Европейская правда".

Такую позицию озвучила представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности применения силы для установления контроля над Гренландией.

Она подчеркнула, что этот вопрос является "крайне теоретическим", и напомнила, что для ЕС суверенитет государств остается ключевым принципом.

"Суверенитет государств для нас является ключевым принципом, он должен уважаться - это также наша основанная дипломатическая ценность и принцип, над которым мы работаем", - сказала Гиппер.

Хиппер также отметила, что Еврокомиссия намерена продолжать работу над общей трансатлантической повесткой дня с новой администрацией США, сосредотачиваясь на стратегически важных интересах.

Вступление стран в ЕС инфографика
Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии Radio France 8 января заявил, что Евросоюз не позволит нарушать свои границы, независимо от того, кто будет пытаться это сделать. Это заявление он сделал в ответ на вопрос о последних высказываниях Дональда Трампа относительно Гренландии.

"Гренландия - автономия Дании и является территорией ЕС. Не может быть и речи о том, чтобы ЕС позволил любой другой стране в мире, кто бы это ни был... атаковать свои суверенные границы", - заявил он.

В то же время Барро выразил мнение, что реального вторжения США на остров ожидать не стоит.

"Если вы спрашиваете меня, думаю ли я, что Соединенные Штаты вторгнутся в Гренландию, мой ответ - нет. Но вступили ли мы в период, когда выживает сильнейший? Мой ответ - да", - сказал Барро.

Какие цели Трампа - чего стремится Трамп заявлениями по Гренландии

Дональд Трамп стремится получить контроль над Гренландией для обеспечения доступа к Арктике, что позволит США строить военные базы в этом регионе.

Такое мнение высказал эксперт-международник и основатель социально-демократической платформы Богдан Ференс в эфире "Громадського радіо". Он отметил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как ключевую точку для получения военного преимущества, особенно учитывая активную деятельность России по созданию баз в северной части Арктики.

"Не так много стран имеют выход к Арктике. Поэтому сейчас США сфокусировались на этом регионе", - добавил он.

Кроме военных интересов, эксперт предположил, что США также могут быть заинтересованы в проведении научных экспедиций и добыче полезных ископаемых, имеющихся на острове.

Похожие заявления Трамп делал и раньше - во время своего первого президентского срока он уже обсуждал возможность приобретения Гренландии. Как сообщает BBC со ссылкой на The Wall Street Journal, после обсуждений этой идеи официальные лица Дании и Гренландии категорически ее отвергли.

"Мы открыты для бизнеса, а не для продажи", - заявило тогда Министерство иностранных дел Гренландии.

По информации New York Post, Трампа особенно привлекали природные ресурсы и геополитическое значение острова.

"Гренландия не продается. Гренландия не является датской. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что это не серьезно", - заявила премьер Дании Метте Фредериксен во время визита в Гренландию в 2019 году.

Разочарованный отказом, он даже отменил встречу с премьер-министром Дании из-за ее негативных комментариев по соглашению.

Недавно Трамп снова вернулся к этой теме, заявив, что контроль над Гренландией является для США стратегически необходимым. В эфире 24 Канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик отметил, что такие заявления Трампа являются скорее риторическими и призваны создать образ решительного лидера. По его словам, новоизбранный президент пока не планирует реальных действий по присвоению Гренландии. Это, скорее всего, попытка продемонстрировать силу и нестандартный подход к политике.

"Трамп хочет, чтобы к нему и его инаугурации было приковано внимание, потому что сейчас все-таки еще много внимания к действующему президенту США (Байдену - ред.). Трампу это не нравится", - считает Дубовик.

Дубовик также считает, что визит сына Трампа в Гренландию не приблизит ее к присоединению к США. Пока что такие высказывания не следует рассматривать как официальную позицию американской администрации, поскольку Трамп еще не приступил к исполнению обязанностей президента.

"Поэтому сейчас это можно списать на эксцентричность Трампа",- сказал Дубовик.

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