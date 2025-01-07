Посягательства Трампа на Гренландию: Дания изменила королевский герб

На протяжении 500 лет на предыдущих детских гербах присутствовали три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией.

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Дания изменила королевский герб / Коллаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Вы узнаете:

Что изображено в обновленной версии герба

Премьер Гренландии обвинил Данию в геноциде

Сколько раз уже меняли королевский герб

Датский король изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Новый дизайн говорит о намерении датских властей сохранить контроль над территориями, которые, по словам Трампа, он хотел бы, чтобы США купили. Об этом пишет The Guardian.

Менее чем через год, как Фредерик Х стал преемником своей матери, королевы Маргрете, которая отреклась от престола в канун 2023 года, новый король сделал четкое заявление о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе Королевства Дания.

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На протяжении 500 лет на предыдущих детских королевских гербах присутствовали три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами. Они также являются важным символов соседней Швеции.

Однако в обновленный версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше - белым медведем и бараном, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Старый и новый гербы / Фото: Kongehuset.dk

Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности

Кроме того, вступающий в должность президент США Дональд Трамп в прошлом месяце снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно обвинил Данию в геноциде в ответ на расследования скандала с принудительной контрацепцией 1960-х и 70-х годов. В своем новогоднем обращении Эгеде ускорил призывы к независимости Гренландии и призвал снять "оковы колониальной эпохи".

Королевский дом Дании заявил, что герб, который используется на официальных документах и печатях, а его элементы датируются 12 веком, "укрепляет значимость Содружества". Три короны, как сказал Фредерик Х, были удалены, "поскольку они больше не актуальны".

По его словам, изменения были внесены по рекомендации комитета, который был назначен сразу после его вступления в должность 14 января 2024 года.

На прошлой неделе в своей первой новогодней речи король заявил следующее: "Мы все едины, и каждый из нас предан королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, которое даже находится за пределами королевства, и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу".

The Guardian отмечает, что с 1819 года королевский герб менялся трижды, а именно: в 1903, 1948 и 1972 годах.

Заявления Трампа о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Как сообщал Главред, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "закончить войну в Украине" еще до своего избрания на пост президента. Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

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