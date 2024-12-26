США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

Избранный президент США "положил глаз" на Канаду, Гренладнию и Панамский канал.

https://glavred.info/world/ssha-budut-pretendovat-na-tri-territorii-tramp-raskryl-svoi-ekspansionistskie-plany-10625252.html Ссылка скопирована

Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал / Коллаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Ключевые тезисы:

Солдаты Китая "с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал"

Гренландия нужна США для "достижения целей национальной безопасности"

Если Канада станет 51-м штатом США, налоги будут сокращены на 60%

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намекнул, что во время его президентства американцы могут претендовать на присоединение к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

"Счастливого Рождества всем, в том числе прекрасным солдатам Китая, которые с любовью, но вне закона, управляют Панамским каналом, где мы потеряли 38 тысяч человек во время его строительства 110 лет назад", — написал Трамп в своем рождественском обращении в соцсети Truth Social.

видео дня

Кроме того, он снова назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором Канады". Он считает, что налоги в Канаде для местных жителей слишком высоки, но "если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%".

"Желаю счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо, чьи налоги для граждан слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги будут сокращены более чем на 60%, бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном отношении", - написал республиканец.

Кроме того, он обратился к жителям Гренландии, которая "нужна США для целей национальной безопасности".

"Народ, который хочет, чтобы США были там – и мы будем!", — считает Трамп.

Отметим, что недавно Трамп возмутился из-за "чрезмерных сборов" за использование Панамского канала. Его претензии относятся к тому, что Панамский канал был построен на американские деньги. Он также раскритиковал решение 39-го президента Джимми Картера передать его Панаме всего за 1 доллар по договору от 1977 года. По словам Трампа, канал жизненно важен для США, так как свыше 70% всех транзитов направляются в американские порты.

"Он был передан не в пользу других, а в знак сотрудничества между нами и Панамой. Если принципы... не будут соблюдены, то мы требуем, чтобы Панамский канал вернули нам, в полном объеме", - добавил он.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Как сообщал Главред, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "закончить войну в Украине" еще до своего избрания на пост президента. Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Другие новости:

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред