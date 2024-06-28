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"Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина

Анна Ярославская
28 июня 2024, 07:57
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Сначала Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистки о "мирном плане" Путина, но впоследствии ему все пришлось озвучить свое мнение.
Доналтд Трамп, владимир путин, дебаты в США
Условия Путина по Украине неприемлемы, сказал Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот CNN, сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми". Об этом он сказал во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Сначала Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистки о "мирном плане" Путина, однако впоследствии она снова спросила: "Приемлемы ли для вас условия Путина?", передает CNN.

"Нет, они (предложения Путина - ред.) неприемлемы", - ответил Трамп.

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При этом бывший глава Белого дома снова повторил свои заявления о том, что закончит войну в Украине, если будет переизбран. Однако политик не предоставил никакой конкретики относительно того, как он собирается это сделать.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Другие заявления Трампа по время дебатов с Байденом

Во время первого раунда теледебатов Байдена и Трампа политик-республиканец упрекнул действующего президента США в том, что когда Зеленский приезжает в Америку, то возвращается с 60 млрд долларов "в кармане". По мнению Трампа, "это надо прекратить".

Экс-президент раскритиковал Байдена за хаос в выводе войск из Афганистана, утверждая, что именно это стало причиной агрессии путина против Украины.

"Хочу сказать, что Россия забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне - нет. Путин знал, что со мной нельзя играть. Война в Украине не должна была начинаться, а теперь он (Путин, – ред.) захватит Украину", - заявил республиканец.

Трамп также заявил, что из-за "плохой позиции" Байдена "Украина не выиграет войну".

"Байден завел нас в плохую позицию с Украиной и Россией. Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена", - добавил он.

"Мирный" план Путина

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

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