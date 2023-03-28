Назвал Путина "умным человеком, который хотел мира": Трамп сморозил новое скандальное заявление

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провозгласил новое скандальное заявление в отношении диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина. Он сказал, якобы Путин "очень умный человек".
Такую характеристику главе Кремля, по приказу которого российская оккупационная армия уничтожает украинские города и жестоко убивает украинцев, Трамп дал, комментируя состоявшуюся 20 марта встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает Daily Mail.
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил Трамп.
При этом экс-президент США сказал, что он ранее разговаривал с Путиным и якобы "хорошо ладил с ним".
Также Трамп заявил, якобы диктатор РФ Путин "хотел мира, а теперь, вероятно, он получит всё".
Скандальные заявления Трампа
Напомним, в конце февраля 2023 года бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году якобы сможет в течение 24 часов закончить войну в Украине. После этого он неоднократно повторял это заявление.
Также Трамп заявлял, что позволил бы диктатору Путину "захватить определенные территории Украины", которые он назвал русскоязычными. Он сказал, якобы мог бы "договориться" с российским диктатором Путиным, "просто" отдав тому часть Украины.
Трамп также заявил, что нужно действовать быстро, ведь якобы "если что-то не произойдет быстро, может начаться Третья мировая война". При этом он чванливо отметил, будто бы он "единственный кандидат, который способен не допустить начала Третьей мировой".
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