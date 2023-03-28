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РФ потеряла часть танкового полка в попытке окружить Авдеевку – разведка Британии

28 марта 2023, 11:41
Российские оккупанты бросили больше сил на окружение Авдеевки, но добились мизерных успехов ценой огромных потерь.
Уничтоженный российский танк, украинские военные
РФ потеряла часть танкового полка в попытке окружить Авдеевку/ Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российская оккупационная армия в прошлые дни направляла всё больше усилий на попытки окружить город Авдеевка Донецкой области. Захватчикам удалось достичь лишь скудных результатов, но ради этого они "положили" в боях большую часть своей бронетехники.

В частности, очень большие потери в боях возле этого города понес 10-й танковый полк – российские оккупанты потеряли большую часть этого полка. Причиной этого могли стать тактические ошибки при планировании фронтальных атак, которые оккупанты совершают уже не впервые. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.

"10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которым Россия поддержала вторжение в Украину с августа 2022 года", – отмечается в отчете британской разведки.

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Также отмечается, что разведка Великобритании перехватила отчеты российских оккупантов, из которых стало известно о больших проблемах с дисциплиной и моральным духом в подразделениях 3-го армейского корпуса. Кроме этого, несмотря на вероятное прохождение обучения в Беларуси, оккупанты из этого корпуса всё равно показывают свою ограниченную боеспособность, рассказывают в британской разведке.

Ситуация под Авдеевкой

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. В частности, войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский рассказывал, что украинские военные ведут тяжелые бои с оккупационными войсками России в Донецкой области. Захватчики атакуют Авдеевку и пытаются окружить город.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка на Донбассе. По его словам, это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. На этой неделе следует ожидать позиционной войны.

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