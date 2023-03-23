Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

Оккупационные войска наращивают темпы наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта.

ВСУ, война, украинские военные / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Так, на фоне сообщений Запада о возможной попытке Росармии начать наступление на других направлениях, темпы российских операций вокруг Бахмута выглядят, как замедляющиеся.

Войска РФ предприняли дополнительные несущественны наступательные действия на юге Бахмута, а ВСУ 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

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Как проинформировали в Генштабе ВСУ 22 марта, наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении количества боевых столкновений в самом городе в последние дни.

В настоящее время войска РФ наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что оккупанты делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара, отмечают в ISW.

Ранее российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, ЮВО) заявляли, что они перебрасываются в район Угледара для проведения штурмов, но 21 марта российский "военкор" заявил, что части этой бригады работают на Авдеевском направлении.

"Это очевидное изменение дислокации - если оно не является результатом неверного сообщения со стороны России - возможно, указывает на то, что российские силы отдавали приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар", - говорят эксперты.

В отчете указывается, что российские силы, по-видимому, стягивают больше сил в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных наступлений войск РФ в этом районе. ISW считают, что российские наступления могут побудить ВСУ уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя "в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным".

Также отмечается, что ISW до сих пор не обнаружила подтверждения присутствия российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) несмотря на сообщения о том, что она была переформирована в Беларуси и переброшена в оккупированный Луганск.

"Россияне могут задействовать это подразделение в одном или нескольких уже начавшихся наступлениях или в новом наступлении. Использование двух или трех мотострелковых полков этой дивизии, однако, вряд ли приведет к решающему оперативному эффекту, учитывая неспособность более крупных соединений добиться этого", - говорится в отчете.

Наступление РФ и контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны на днях заявили, что темп наступления оккупационных войск России на Украину снизился. Атакующие действия захватчиков в направлениях Сватово-Кременная в Луганской области и Бахмута Донецкой области постепенно движутся к кульминации. В такой ситуации ВСУ получат возможность перехватить инициативу на поле боя.

По данным аналитиков ISW, "большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед.

10 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ пойдут в наступление через 2 месяца. Чиновник также придерживается точки зрения, согласно которой Киеву следует урегулировать вопросы с вооружениями и боеприпасами.

13 марта бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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