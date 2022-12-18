"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУ

Дэвид Петреус подчеркнул, что российские захватчики поражают своей некомпетентностью.

Дэвид Петреус подчеркнул, что есть три фактора, которые могут разрушить российское войско/ Минобороны РФ, скрин

Боеспособность оккупационной российской армии сейчас зависит от ряда факторов. В частности, по способности РФ вести войну сильно бьет нехватка боеприпасов. Частично страна-агрессор пытается получить их от Ирана и Северной Кореи.

Кроме этого, российские оккупанты уже начинают осознавать, какие огромные потери у их войска, и понимать бессмысленность этой войны. Об этом сказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "Голосу Америки".

Экс-глава ЦРУ назвал три фактора, от которых будет зависеть судьба российского войска:

сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;

сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;

как быстро российские оккупанты осознают размеры потерь своего войска и бессмысленность войны, развязанной диктатором РФ Путиным.

При неблагоприятных для РФ обстоятельствах армия России начнет разваливаться изнутри, говорит Петреус.

Армия РФ была неготова к войне

Также экс-глава ЦРУ отметил, что российские захватчики поражают своей некомпетентностью. Он подчеркнул, что они даже нормально не подготовились перед вторжением в Украину.

"Они (россияне – ред.) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловими. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", – отмечает генерал.

Он добавил, что на способность оккупантов продолжать воевать влияют также погодные условия.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война в Украине, вероятно, перерастет в затяжной конфликт. Боевые действия могут не закончиться еще в течение следующих полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он отметил, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

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