Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные сроки

Освобождение украинских территорий от оккупантов дойдет до своего логического завершения, подчеркнул генерал.

Генерал ВСУ указал возможные сроки, когда Украина может освободить все свои территории от российских оккупантов/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Википедия

В ВСУ надеются, что Украина сможет вернуть все свои оккупированные территории, в том числе и Донбасс и Крым, в 2023 году.

Об этом сказал командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому каналу Sky News. Он отмечает, что в следующем году война в Украине может дойти до своего логического завершения.

По словам генерала, в плане по освобождению украинских территорий от оккупантов также, конечно, есть Крым.

"Крым – это обязательно, это лишь вопрос времени. Мы вернем каждый квадратный сантиметр нашей территории. Хотелось бы решить все вопросы в этом году. Но я верю, что в следующем году мы всё доведем до логического завершения", – сказал Ковальчук.

Кто такой Андрей Ковальчук Андрей Ковальчук – генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ (с 2021 года). Командующий объединенной стратегической группировки войск (ОСГВ) "Александрия" (2022). Герой Украины. В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от "НВ", пишет Википедия.

Подробностей он открывать не стал. Генерал ВСУ подчеркнул, что сегодня не может "говорить лишнего, чтобы не испортить будущее". Но отметил, что когда-то возможно напишет об этом мемуары.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры со страной-оккупантом РФ, которая считает нужным смотреть на мир исключительно сквозь призму собственного мировоззрения. Россией правит нацистский режим, а с Владимиром Путиным не о чем говорить. Киев заинтересован в возвращении всех территорий, которые оккупировала Москва.

Также Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он отметил, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

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