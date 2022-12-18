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Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYT

18 декабря 2022, 08:15
Глава страны-агрессора был настроен против президента Украины еще несколько лет назад, потому что тот ему "не угодил" своими решениями.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
В NYT рассказали, что Путин "разочаровался" в Зеленскому два года назад, потому что президент Украины "не угодил ему своими решениями"/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский "разбил надежды Кремля" еще почти два года назад. В начале 2021 года он ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука и закрыл пророссийские телеканалы.

Такие шаги разочаровали российского диктатора Владимира Путина. Об этом отмечается в статье, посвященной причинам поражений России в Украине, в издании The New York Times.

Свое разочарование Зеленским Путин показал во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в октябре 2021 года, которая проходила в резиденции диктатора в Сочи.

Как отмечается в статье, "Путин вспыхнул гневом, когда речь зашла об Украине".

Когда Беннет сказал российскому диктатору, что Зеленский заинтересован во встрече с Путиным, тот лишь ответил, что ему "нечего обсуждать с этим человеком". Кроме этого, он добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры со страной-оккупантом РФ, которая считает нужным смотреть на мир исключительно сквозь призму собственного мировоззрения. Россией правит нацистский режим, а с Владимиром Путиным не о чем говорить. Киев заинтересован в возвращении всех территорий, которые оккупировала Москва.

Также Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он отметил, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

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